Olga Moreno gana 'Supervivientes': Telecinco hará que Antonio David se embolse 200.000 euros

Antonio David Flores habrá ganado más dinero este año que el pasado año, a pesar de haber sido despedido de Mediaset España tras el testimonio de Rocío Carrasco en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Así quedó acreditado anoche cuando su mujer Olga Moreno se proclamó ganadora de Supervivientes 2021 por delante de Gianmarco Onestini, Melyssa y Lola y se embolsó 200.000 euros.

Lo hizo, como no podía ser de otra manera, con polémica ya que la mecánica para votar no funcionó por momentos. "Estáis votando tantos todos al mismo tiempo que ha habido un poquito de bloqueo", explicó el presentador Carlos Sobera.

La controversia no se quedó ahí. A su llegada a plató, la mujer de Antonio David Flores fue recibida en plató por Rocío Flores, quien le dio un cálido abrazo de bienvenida. "Te lo mereces. Qué máquina eres de verdad. Estamos tan orgullosos del concurso que has hecho, has hecho un pedazo de concurso pase lo que pase", le dijo.

Pero, además, alguien en plató forzó que David Flores, el otro hijo de Antonio David y Rocío Carrasco, fuera a abrazar a Olga en directo. Momento que fue aprovechado por Sobera para ponerle un micrófono y que hablara.

"Eres la mejor superviviente de toda la historia, lo has hecho súper bien todo. Eres la mejor persona que he conocido en mi vida. Te llamas Olga Moreno la mejor del mundo entero", dijo el joven en la que era su primera aparición televisiva.

Hacer esto después de una serie de denuncia de la violencia vicaria 🤦‍♀️🤦‍♂️ #BulldogCompliceDeMaltrato #SVFinal2 #APOYOROCIO24J pic.twitter.com/A2wbU4e33n — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) July 24, 2021

Como ya hemos contado en BLUPER, aunque ha sido el público el que ahora ha proclamado a Olga Moreno ganadora de Supervivientes, esto no hubiera sucedido sin la complicidad de Telecinco. Y es que no hay que olvidar que Mediaset ató su fichaje a finales del pasado marzo sólo unas horas antes de anunciar el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Tanto es así que el día que se anunció la docuserie, Ya es mediodía tenía previsto dar el nombre de su colaboradora Marta López como superviviente, pero a última hora se cambió la estrategia. Esa decisión vino motivada por la firma, horas antes, del contrato de vinculación entre Olga Moreno y la productora de Supervivientes, una rúbrica que garantizaba su participación en el reality y daba vía libre a la cadena para activar la maquinaria de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

A esta cuestionable estrategia hay que sumar también el hecho de que semana tras semana la organización de Supervivientes ha permitido que la mujer de Antonio David Flores cometiera numerosas trampas, sin recibir por ello ningún tipo de castigo. “Gracias a los altos cargos, ellos saben por qué”, apuntó hace unas semanas en un alegato.

