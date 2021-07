Cómo el Festival de Benidorm siempre estuvo conectado con Eurovisión

Este jueves Televisión Española ha anunciado que Benidorm acogerá un festival de tres galas, que servirá de antesala para el Festival de Eurovisión. Un certamen que se llevará a cabo a principios de 2022, probablemente en enero, con el cual RTVE pretende recuperar la ilusión que se había perdido en los últimos años. El ganador de ese concurso levantino tendrá el honor de acudir a Italia y representar a España en el afamado Festival de Eurovisión.

Como han explicado en la rueda de prensa, Benidorm es una ciudad con una larga tradición musical. En 1959 se celebró el primer Festival de Benidorm, siguiendo los pasos del Festival de Sanremo, y entonces ganaba una canción interpretada por dos artistas, a menudo por un hombre y por una mujer.

En esos años también daba sus primeros pasos el Festival de la Canción de Eurovisión, y muy pronto ambos certámenes comenzaron a intercambiar sus artistas. Así, se puede destacar cómo Raphael ganó Benidorm antes de ir a Eurovisión, con el tema ‘Llevan’, que también cantó Margarita Cantero. Del mismo modo, Julio Iglesias ganó primero Benidorm con ‘La vida sigue igual’ (defendida también por Los Gritos) antes de conquistar Europa con ‘Gwendolyne’.

Otros artistas como Karina (cuando trabajaba con su verdadero nombre, Maribel Llaudés) o Betty Missiego también probaron suerte por Benidorm, aunque no ganaron. Sin embargo, ambas se trajeron una segunda posición para España en Eurovisión. No obstante, Betty ganó en Benidorm el premio a la mejor interpretación del festival.

También pasó por Benidorm el canario Braulio (Eurovisión 77), Bachelli (Eurovisión 1981) o Dyango, quien ganó su edición. Como muchos sabrán, Dyango es el padre del eurovisivo Marcos Llunas, quien también ganó el Festival de la OTI.

El Festival de Benidorm, tal y como lo conocíamos, tuvo tres etapas muy diferenciadas. Una primera en la que cada canción la interpretaban dos artistas o grupos, que duró entre 1959 y 1971. Para muchos fue la etapa dorada del concurso. La segunda etapa fue entre 1972 y 1985 (con interrupciones en 1983 y 1984), en la que cada canción tenía un único intérprete. Y luego hubo una etapa final, entre 1993 y 2006, en el que el interés mediático fue decayendo, hasta pasar casi desapercibido en los medios de comunicación y en la pequeña pantalla.

En ese último tramo del Festival de Benidorm vimos muchos artistas y cantantes relacionados no ya directamente con Eurovisión, sino con las preselecciones de Televisión Española. Por ejemplo, Coral Segovia ganó el Festival de Benidorm en 2005, y luego intentó probar suerte en las galas televisadas de la preselección de Eurovisión en 2008 y 2010. Y en 2006, en el último certamen celebrado hasta la fecha, los ganadores fueron La Década Prodigiosa, el mismo grupo (aunque con distintos componentes) que fue a Eurovisión a finales de los años 80.

Incluso nos encontramos con temas y cantantes que probaron suerte con una misma candidatura en los dos lados. En 1998 Televisión Española eligió a Mikel Herzog y la canción ‘Qué voy a hacer sin ti’ de manera interna. Sobre la mesa tenían otra propuesta, el dúo Solo2.

“Me presenté con el grupo Solo 2 y con el tema Fruta prohibida a la preselección interna para Eurovisión 1998. Los responsables de TVE llamaron a la discográfica en la que yo estaba y les dijeron que las posibilidades entre Solo 2 y Mikel Herzog estaban al 50%. Mikel era una persona mucho más conocida que nosotros y estaba claro que se iban a decantar por él, como así fue” explicaba la vocalista femenina de aquel grupo, Gema Castaño, en una entrevista en Olevision. “Finalmente acudimos al Festival de Benidorm con este tema”, recuerda. Una canción que llegó a la final que se emitió en Televisión Española, aunque no logró ganar.

Durante los años 2000 y 2001, Televisión Española eligió a su representante a través de una preselección llamada Eurocanción. En 2000, uno de los grupos participantes era el trío Alazán, que daba sus primeros pasos en aquellos momentos, con el tema ‘Alcanzarás la luna’. Quedaron quintas.

Cinco meses después, el entonces trío femenino participó en el Festival de Benidorm, y en aquella ocasión ganaron, no sin cierta polémica. Los concejales socialistas de Benidorm dieron a entender en un pleno del Ayuntamiento que la victoria fue por tongo, ya que la canción tenía mucha más popularidad que otras participantes.

En 2001 participó en Eurocanción el grupo Hi Priority con el tema ‘A nadie como a ti’, y quedaron en una buena segunda posición, tras ‘Dile que la quiero’ de David Civera. Los mismos cuatro cantantes, solo que con el nombre de Karma, probaron suerte con ‘A nadie como a ti’ en Benidorm poco después.

En el certamen en el que participó Karma el ganador fue Carlos Fénix, que al igual que Alazán vio ensombrecida su victoria por acusaciones, en este caso, de que el tema no era inédito. En segundo lugar quedó el grupo Dos puntos, formada por Bárbara Reizábal y Gonzalo Nuche. Años después, en 2016, Bárbara representó a España en el Festival de Eurovisión con el nombre artístico de Barei.

En aquel entonces Barei se autoproclamó ganadora de aquel Festival de Benidorm en algunas entrevistas. “El primer puesto fue tongo. De cara al público, tengo la sirenita de plata. Pero oficialmente yo gané” dijo entonces la cantante. Algo que Carlos Fénix desmintió en sus redes sociales.

“Ni ganaste el festival de Benidorm ni es cierto que anularan dicho premio que me fue otorgado a mí para concedértelo a ti, simplemente porque después de la absurda denuncia que interpusiste, no demostraste nada más que la rabieta de una niña” explicó Fénix a través de Facebook. Así, añadió que aquella canción con la que ganó, ‘Mi razón de vivir’ estaba registrada en la SGAE, pero no estaba editada. “Presentar una canción y que no hayan aceptado en anteriores años y variando como a uno le da la gana su composición tampoco va en contra de las normas, siempre y cuando no haya sido editada”, recordó.

