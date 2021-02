¿Es cierta la vuelta de 'Un paso adelante'? ¿Qué se sabe de su regreso?

Hace ahora cuatro años, Beatriz Luengo ilusionó a los fans de Un paso adelante, serie gracias a la cual alcanzó la popularidad. “No digo nada, pero los de UPA ya tenemos un grupo de Whatsapp”, afirmaba en Twitter, en referencia al chat en el que había logrado reunir a Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol, Silvia Marty, Mónica Cruz y la propia cantante, quienes formaron parte de la mítica producción de Antena 3 ambientada en una academia de baile.

El pasado mes de enero, Yotuel Romero, que interpretó el papel de Pável Rodríguez en la cuarta temporada de la misma serie, señaló que Un paso adelante podría volver, en la misma línea que lo han hecho Los hombres de Paco o Física o química. “Si, hay cosas por ahí. Hay cosas caminando y dando vueltas”, ha confesado en una entrevista con MadMenMagazine el actor y cantante. “A mí Un paso adelante me cambió la vida y recuerdo esa serie como la gloria bendita. Por mí, que cuenten conmigo. Además, Pavel desde que lo deportaron, porque al personaje lo devuelven a Cuba, salta a Miami, se hace productor, compone para Chayanne o Ricky Martin y regresa a España a triunfar y arrasar”, añadía Romero, mezclando su currículo personal con su personaje en UPA.

3f753086-c4ca-4d9b-8aec-77a9b0635288_source-aspect-ratio_default_0

Ese posible regreso de Un paso adelante ha vuelto a generar comentarios después de un vídeo en Instagram en el que aparece Beatriz Luengo anunciando que está “firmando un contrato muy importante en este momento” junto a una persona que resulta ser Miguel Ángel Muñoz. Entonces Beatriz Luengo anuncia que “UPA regresa”. “¿Dónde hay que firmar?” pregunta Muñoz, que en la serie interpretó a Rober. “Aquí”, le responde Luengo, dándole un bolígrafo y un pequeño papel, a modo de parodia.

Entonces ambos recordaron algunas de las características de sus personajes. Así, Beatriz, que interpretó a Lola, dijo que “las Supernenas siguen siendo para mí, los calentadores también”. “Yo lo que pasa es que voy a tener que volver a ponerme otra vez las camisas para subirme los cuellos” bromeaba Muñoz, en referencia a la estética que tenía su personaje.

De paso, han recordado algunas de sus canciones. “El rap de 'Morenita' siempre me gustó hacerlo”, aseguraba Luengo, que no guardaba tan buen recuerdo para ‘Sámbame’, tema que dijo que hoy no cantaría. “Tienes que cantar conmigo 'Dirás que estoy loco', 79 veces digo 'loco' en la canción, que lo conté en su día”, añadía Muñoz.

Todo lo visto en el vídeo se trataba de una broma, un guiño para aquellos espectadores de la serie que se estrenó hace casi dos décadas. De momento Atresmedia no ha confirmado la vuelta formal del proyecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Luengo (@beatrizluengo)

Del mismo modo, de volver, no estaría involucrado en el proyecto Daniel Écija, uno de sus creadores. “Me encuentro en una situación alejada de esa decisión porque mi salida de Globomedia hace que la propiedad intelectual se quede en Globomedia” apuntaba a este medio Écija, en una reciente entrevista, recordando que se desvinculó en 2015 de la productora que fundó junto a Emilio Aragón y José María Irisarri en 1993. “Entiendo que si se volviera a hacer Un paso adelante, yo estaría encantado de participar de cualquier manera, pero si no he participado en las dos anteriores (El Internado y Los hombres de Paco), no creo que me vuelvan a llamar”.