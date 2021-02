¿La vuelta de 'Periodistas'? Su creador Daniel Écija recoge el guante: "Me encantaría hacerla"

Noticias relacionadas Tres series sin las que no se entendería el éxito actual de la ficción española

Aunque a muchos les cueste reconocerlo, una gran parte de una generación de periodistas le debe mucho a la serie del mismo nombre que Telecinco emitió a finales de los 90. Cientos de adolescentes empezaron a soñar con vivir ese frenetismo que se respiraba en la redacción del Crónica.

Y aunque aquella ficción no era ni de lejos la aclamada The Newsroom, ni por supuesto era cien por cien fiel a la realidad de un periódico, sí que abrió una ventana semanal para acercar a los espectadores una profesión hasta entonces olvidada por la televisión española.

De ahí que, ahora la fiebre revival se ha apoderado de la televisión y que las fake news son una amenaza para la democracia, ¿por qué no pensar en un remake o reboot de la ficción creada por Daniel Écija y protagonizada por José Coronado, Amparo Larrañaga, Álex Ángulo y María Pujalte?

"Recojo el guante. Me encantaría hacerla", contesta Écija al ser preguntado por BLUPER por esta cuestión, recordando el germen de la ficción. "Yo era un loco de una serie que se llamó Lou Grant de finales de los 70. También me marcó mucho una película que se llamaba Al filo de la noticia, con Michael Keaton y Glenn Close. Y luego tenía amigos periodistas que trabajaban en diferentes redacciones. Entonces, aquella energía que se tiene en una redacción y, esa curiosidad constante por el conocimiento, me pareció un caldo de cultivo espectacular para contar historias".

Era un loco de 'Lou Grant' y me marcó mucho la película 'Al filo de la noticia'

No obstante, "habría que hablar con Mediaset España. Ya sabes que nosotros somos co-propietarios de esas marcas, aunque en ese caso es Globomedia", recuerda Écija, creador de series como Médico de Familia, Los Serrano, El Barco, El Internado o Estoy vivo.

De hecho, ése es el mismo problema con el que se encuentra si se lleva adelante un posible remake de Un paso adelante. "Me encuentro en una situación alejada de esa decisión porque mi salida de Globomedia hace que la propiedad intelectual se quede en Globomedia", recuerda Écija, que se desvinculó en 2015 de la productora que fundó junto a Emilio Aragón y José María Irisarri en 1993.

Y pone como ejemplo la continuación de Los Hombres de Paco o el reboot de El Internado. "Desgraciadamente tampoco he participado ni en la decisión de ponerlas en marcha ni en su desarrollo. Esa es la parte más triste cuando dejas una compañía porque no solo dejas la parte humana, sino parte de tu obra. Entiendo que si se volviera a hacer Un paso adelante, yo estaría encantado de participar de cualquier manera, pero si no he participado en las dos anteriores, no creo que me vuelvan a llamar".

'Los hombres de Paco' (Atresmedia)

El estado actual de la ficción en España

Una anécdota que sirve a Écija para recordar cómo ha cambiado la industria de la ficción en nuestro país en apenas unos años. "Ahora que está tan claro y se pone tan moda el tema de quién ha creado qué, hay que recordar lo que pasó en el pasado. Hubo una época en la que no se estilaba poner la creación en las series. El máximo responsable creativo era el productor ejecutivo y yo, como era presidente de Globomedia, intentaba no ser muy abusón con el tema de los rótulos".

Otro de los temas que está generando más debate en la profesión son las series turcas. ¿Perjudiciales o beneficiosas? ¿Qué lección se puede sacar de su éxito en España? "Me asomé el otro día un rato, pero desgraciadamente no puedo hacer ninguna referencia ni soy ninguna autoridad en la materia", reconoce.

"Tengo la impresión de que los turcos y nosotros tenemos mucho que ver. Reconocemos partes de nuestra cultura y nuestro pasado reciente. No me sorprende porque el mundo de la novela siempre ha sido un género con el que el espectador se encuentra muy cómodo y la producción turca es espectacular. Era una industria que ya estaba dando señales que gustaba mucho", añade.

El creador y guionista Daniel Écija.

¿Segunda temporada de 'La Valla'?

Actualmente centrado en Deudas (ATRESplayer PREMIUM/Antena 3), su primera comedia en cinco años, y en Estoy vivo, que próximamente estrenará su cuarta temporada en La 1 de TVE, Écija confía en poder desarrollar una segunda temporada de La Valla tras conseguir colarse en el top ten de Netflix en varios países.

"En eso estamos ahora mismo. Sabes que Netflix no comparte sus datos, pero a título personal y nada documentada, todo lo que nos llegó es que había funcionado muy bien en Francia, Italia, Argentina, Chile, Israel... Hemos estado en el top ten en treinta y tantos países", confiesa.

"Pero es una serie compleja porque es una coproducción. Antena 3 tiene mucho que decir. Yo, desde luego, le daría continuidad. Es verdad que cierra mucho con 13 capítulos que son casi dos temporadas, que hemos exprimido y que sus personajes llegan fatigados a final de temporada. Pero se puede continuar y me haría ilusión. A menos que el público me diga que no, a mí cuando me proponen desde una cadena continuar un proyecto, estoy dispuesto más que nada por un tema vocacional", finaliza.