Carmen Borrego 'arde' en 'Sálvame': queman su foto en directo en las instalaciones de Mediaset

El pasado 10 de marzo, Sálvame cargaba contra Carmen Borrego por el comportamiento ilícito que la hermana de Terelu Campos tuvo en el concierto homenaje a Rocío Jurado, donde no recogió la basura de la comida que disfrutó y que dejó tirada debajo de su asiento.

Hoy por la tarde, el programa ha vuelto a increpar el comportamiento de la colaboradora, aunque esta vez, con castigo incluido. Al parecer, desde que la hija de María Teresa Campos volviera al programa de Telecinco el pasado verano, la dirección la ha estado observando y el comportamiento que ha tenido estos últimos días no les ha gustado nada. Así lo explicaban en un vídeo, en un tono irónico: "De las tres horas del pasado Sálvame Naranja, Carmen Borrego habló solo 55 segundos. Tu nula aportación a Sálvame va a tener consecuencias muy duras, la dirección del programa considera que debido a tu poco esfuerzo durante las últimas semanas, debes ser castigada para hacer justicia con tus compañeros, que siguen remando a favor del programa". Ante este vídeo, Carmen Borrego afirmó que no está dolida porque sabe donde trabaja.

En este momento, Jorge Javier Vázquez conectaba con los pasillos de Mediaset, donde dos trabajadores habían descolgado la gran foto de Carmen Borrego que adornaba la pared. La fotografía llegaba a las manos de Carmen Alcayde que la estaba esperando en las instalaciones externas de Mediaset, con un soplete. "¡Qué feo, qué feo me parece!", gritaba Borrego mientras se iba del plató.

Mientras Alcayde rociaba toda la imagen con bien de líquido inflamable, Borrego cargaba contra ella: "Esta es otra que disfruta de esto como Kiko Matamoros. Qué mala es la envidia Carmen Alcayde". Además, añadía que "no es buena compañera conmigo, pregúntale a ella el motivo". Pero la que presentara Aquí hay tomate, no se daba por aludida y agarraba entre sus manos el soplete y no dudaba en quemar la fotografía de una sonriente Carmen Borrego.

La hija de María Teresa Campos salía del plató en dirección al exterior visiblemente enfadada. "Escucha Alcayde, prefiero hablar menos que decir las tonterías que dices tú. Eres mala compañera, estás disfrutando", gritaba la colaboradora. A lo que entre risas, la valenciana respondía que "al llegar a la vez no entiendo porque ella tenía foto en el pasillo y yo no, me gusta meterle caña".

