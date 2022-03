RTVE se rebela contra la medición de audiencias: hará una interpretación complementaria

RTVE comenzará a final de mes a hacer una interpretación "diferente y complementaria" de los datos de audiencia suministrados por Kantar Media, la empresa que realiza las mediciones, según ha avanzado el presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero.



El directivo ha hecho este anuncio ante la Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación, en la que ha comparecido para responder preguntas relacionadas con el ente público, entre ellas algunas sobre la audiencia. Allí ha explicado que está dialogando con Kantar Media para avanzar sobre este asunto porque considera que hay "muchas zonas negras" en el sistema de medición, que ve "limitado", y ha defendido la incorporación de otras perspectivas y enfoques.



Además ha señalado que, desde el pasado mes de agosto y hasta diciembre siguiente, RTVE ha aumentado su audiencia en 0,7 décimas y ha mantenido que, "aunque no sea una estabilidad segura", el impulso "es positivo".



Según ha informado RTVE en una nota, la amplia cobertura informativa que está haciendo sobre la guerra en Ucrania está teniendo un reflejo positivo en los resultados de audiencia de sus informativos, y todos los espacios mejoran los resultados respecto a los dos meses anteriores. Los informativos de TVE, según informa la Corporación, han logrado el máximo mensual de los últimos catorce meses y han rozado el 12 % de cuota de pantalla.



Durante la comisión parlamentaria, los populares han criticado los datos de audiencia que está reflejando desde hace meses la corporación y han aconsejado al presidente que se cambien "algunas prácticas que se siguen manteniendo" y determinados programas por "su sesgo informativo" para que suba la audiencia.



"Mi Consejo de Administración es plural", ha enfatizado el presidente, quien ha hecho hincapié en su defensa por la libertad profesional y de no mantener sesgos en la información.



Se ha pronunciado también sobre las próximas oposiciones en RTVE: antes del 31 de mayo se sacarán las plazas y previamente las estructurales, que serán las de interinos, indefinidos no fijos y personas que pueden acreditar la antigüedad de más de cinco años en contrato. En los próximos dos años se publicarán mil plazas sobre 6.553 contratos estructurales que tiene RTVE, cuyo plan de igualdad se publicará la semana que viene.

Ayuda a Ucrania



También ha abordado la guerra de Ucrania y ha asegurado que se pondrán a disposición de los refugiados ucranianos las instalaciones que tiene RTVE en diversos lugares de España. Para apoyar al país y recoger fondos, además, lanzará el 1 de abril un programa extraordinario en RNE, y cinco días después hará otro musical también para conseguir dinero que irá destinado a ACNUR y demás entidades.



Pérez Tornero ha incidido en la importancia de la respuesta de las televisiones públicas en relación con este tema, y en que la de la Unión Europea de Radiodifusión, de la que es consejero, sea "clara, contundente y democrática" a lo que está pasando.



El presidente de la Corporación, al igual que el resto de parlamentarios, ha destacado la labor de todos los periodistas desplegados por la guerra de Ucrania, ha arremetido contra la propaganda que se está haciendo desde Rusia y ha valorado también el trabajo del departamento de verificación del ente que permite demostrar "el problema más grande del siglo XXI, lo que es está invasión". En su opinión, hay "un antes y un después" en la desinformación desde lo que está ocurriendo en Ucrania.



También ha sido preguntado sobre si se valora modificar la letra de "SloMo", canción con la que España se presentará al festival de Eurovisión, y ha sido tajante: no habrá censura. "La libertad de expresión es un derecho fundamental y básico y si una RTVE no hace honor a esa defensa del mismo, que incluye la diversidad y creatividad, estaríamos censurando o promoviendo el sistema de autocensura", ha concluido.

