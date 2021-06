Toros, Eurovisión, un lobby europeo contra Netflix: los grandes titulares del nuevo presidente de RTVE

Luz y taquígrafos. El nuevo presidente de TVE, José Manuel Pérez Tornero, ha querido iniciar su mandato convocando este miércoles a la prensa, “en un acto que no tiene precedentes” y “como símbolo de esta nueva etapa en la que quiere construir con todos”.

Una hora de conversación en la que ha desgranado las líneas generales de la nueva etapa que espera abrir en la Corporación bajo su mandato, prometiendo transparencia, diálogo y consenso tras haber conseguido ser votado por dos tercios del Parlamento y “serenar los ánimos”.

"A mí no me presiona nadie", ha respondido a BLUPER al ser preguntado si ha recibido presiones de Moncloa para mantener en el organigrama de la Corporación a Enric Hernández. "He iniciado desde el principio un diálogo cordial abierto y público con los grupos políticos del Parlamento. He intentado marcar un eslogan: sugerencias sí, injerencias no. Ningún grupo político me ha propuesto nombres o decisiones concretas".

Así será, por ejemplo, cómo aborde la proposición no de ley de la vuelta de los toros a TVE con los votos a favor de PP y VOX y la abstención del PSOE: con diálogo y amplitud de miras. “Lo que es una proposición del Parlamento hay que atenderla, hay que leerla y estudiarla. Y estamos estudiando con atención. Pero, primero hay que implementar el nuevo equipo. Hay que estudiarlo teniendo en cuenta que hay tensiones de diverso tipo: ¿hasta qué punto el derecho de los menores es compatible con algunos espectáculos? Lo haremos con amplitud de miras, con respeto al parlamento y con diálogo con todas las partes”, ha explicado.

También buscará el diálogo con otras televisiones europeas para exigir a las plataformas el pago de tasas. “¿Por qué no pagan tasas? El viernes tengo una reunión con las grandes televisiones públicas europeas para ejercer a través de la Unión Europea de Radiodifusión un lobby político para exigir la reglamentación del pago de tasas a las plataformas que tienen base fuera de nuestro país. En ese sentido vamos a hacer valer nuestra voz”.

No obstante, también quiere tener a estas plataformas como aliadas porque “generan inversión en nuestro país y queremos participar en esta inversión porque redunda en el beneficio de la industria española. Tenemos que apostar por hacer producciones más ambiciosas”.

Asimismo, Tornero apuesta por “avanzar profundamente en el tema de la descentralización de RTVE, lo que significará hasta los días de rodaje de nuestras producciones. TVE tiene tres centros de producción, pero puede tener más, tener una vertebración”.

El futuro de Mónica López

El directivo, que acudió el pasado jueves al Parlamento para anunciar los nombres elegidos para el nuevo comité de dirección de TVE, ha aventurado además nuevos cambios tanto en los equipos directivos como en la programación de todos los canales. “Los cambios deben ser graduales. Nos planteamos cambiar caras, innovar, propias y de colaboradores. Queremos dar un impulso a los expertos temáticos, un debate sosegado, no a la polarización…”.

Y entre estos cambios podría encontrarse La Hora de La 1, el contenedor matinal que presenta Mónica López. “Está en estudio. Tenemos que ver quiénes nos ven, qué consideraciones tienen de lo que hacemos, qué necesidades existen, cuál es la competencia... (...) El periodismo de calidad tiene que ser un valor de servicio público, que contrasta, que se exige, que tiene unos procesos que se toma su tiempo. Hay códigos de conducta en periodismo y eso no se puede perder”.

También está en estudio la controvertida dirección de Entretenimiento, en manos de Toñi Prieto desde hace ya algunas décadas. "Toñi Prieto estuvo en la reunión con nosotros. Sigue en su puesto. Pero Amalia Martínez aún no ha tomado posesión de su puesto como Directora de Contenidos. Empieza la semana que viene y tiene toda mi confianza y del equipo directivo para proponer los cambios que considere oportuno si así lo considera. Cuando la nueva responsable analice la situación, puede pasar de todo: puede permanecer o no. Lo sabremos en próximos tiempos”.

Entre otras cuestiones, a Prieto se le culpa de los malos resultados de España en Eurovisión, con siete años ya por debajo del puesto vigésimo. “Nos vamos a tomar muy en serio Eurovisión por varias razones: primero porque es un programa que tiene éxito, y segundo porque somos la única televisión española que pertenece a la UER. Nos interesa el evento en su naturaleza europea, de contacto de la juventud. Igual que el Erasmus ha funcionado como un programa europeo de éxito, Eurovisión está teniendo una popularidad entre sectores de la juventud”.

Y es que precisamente Tornero quiere que la radiotelevisión pública no sólo atraiga a la gente joven, sino que también le dé oportunidades. "Tenemos que ser proactivos, no podemos abrir una ventanilla y que alguien nos venga a vender ideas. RTVE tiene que crear una plataforma de creación para conseguir un nuevo entretenimiento con valores y aspiraciones, y también una nueva narrativa audiovisual".

“Queremos convertir el Instituto RTVE en una plataforma de cooperación para la creatividad, que al mismo tiempo sirva de campo de experimentación y que dé oportunidades a la gente joven. Queremos que esto sea el corazón de la nueva RTVE”, ha añadido.

La identidad corporativa

En este sentido, el nuevo presidente ha apuntado a un cambio en la identidad corporativa “profundo, gradual y meditado. Hay un hecho: somos la radiotelevisión española. Y somos todos y todas. Esto apunta hacia donde tenemos que ir y eso implica colores... Implica un estudio sosegado”.

También se está estudiando la medición de audiencia porque los actuales indicadores no miden la audiencia actual ni parámetros a tener en cuenta por una televisión pública. “Nos preocupa incorporar indicadores que también midan aquellas zonas de oscuridad que no se ven: consumo en internet, en móviles, en lugares públicos... Y nos preocupan también los datos cualitativos. Aspiramos a tener una panoplia de indicadores que consigan sutilmente reflejar lo que los audímetros no pueden contemplar. Es algo que he compartido con investigadores, empresarios de medios… Todos necesitamos una métrica que refleje mejor donde conducir el vehículo”.

“Una serie de televisión no se tiene por qué ver a una hora”, pone como ejemplo. “Podemos usar múltiples ventanas para orquestar la difusión. Y ahora tendremos una herramienta importante, que es la nueva plataforma de TVE que nos permitirá que el tiempo no sea tan importante y nos destemporalice los consumos”, añade.

Por último, preguntado por los continuos ataques en redes sociales a RTVE de algunos de sus consejeros, como Carmen Sastre, el directivo ha reconocido que ha pedido “a todos los consejeros y consejeras que lo primero es su responsabilidad pública como miembro del Consejo de administración. Son los gestores básicos de esta compañía y eso obliga un respeto a ciertas normas, a una mayor responsabilidad en cualquier juicio en cualquier contexto y cumplir la confidencialidad que obliga la ley”.