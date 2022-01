¿Por qué Terelu puede compaginar ‘Sálvame’ y ‘Viva la vida’ y Carmen Borrego no?

A finales de la segunda semana de enero Telecinco anunciaba un pequeño cambio en su parrilla. Sálvame Limón, tal y como lo conocíamos, quedaba aparcado, y su franja sería ocupada por un spin-off llamado Sálvame Lemon Tea, que arrancó el pasado lunes. Un espacio presentado por María Patiño y Terelu Campos, que regresaba así al universo de Sálvame, del que se marchó desencantada en la primavera de 2019.

Desde aquella salida Terelu se había convertido en una de las colaboradoras estrella de Viva la vida, el magacín de los fines de semana de Mediaset y que ocupa la misma franja que Sálvame. Un formato en el que también trabajaba su hermana Carmen Borrego, hasta el pasado septiembre, cuando Carmen volvió a Sálvame.

“Carmen Borrego no se ha ido de Viva la vida, podría haber seguido, pero la productora me ha dicho que no. Me han dicho que no quería que se compaginara”, relató la propia Borrego tras incorporarse a Sálvame, cuando todavía había dudas en el aire sobre su futuro profesional. “No han querido que continúe, yo hubiera continuado en ambos programas. No se ha llegado a un acuerdo para que continúe”.

Aquel precedente generaba muchas dudas. Ahora que vuelve a Sálvame, ¿Terelu continuaría en Viva la vida, o también le habrían hecho elegir entre un formato u otro? Ella misma despejaba dudas a través de su blog de Lecturas. En la bitácora explicó cómo uno de los directores le ofreció “algo por enésima vez”, en referencia a su regreso a Sálvame, y que ella se entusiasmó, pero prefirió primero hablar con Cuarzo, la productora de Viva la vida (Sálvame está producida por La Fábrica de la Tele).

“Todos se alegran por mí y me hablan de su preocupación porque me vaya de Viva la vida, cosa que no voy a hacer. Esto me hace sentir bien y me tranquiliza, porque me siento querida, apoyada”, explicaba entonces Terelu, confirmando así que no se irá del programa de Emma García.

Y todo esto nos hace preguntarnos, ¿por qué Carmen Borrego no pudo compaginar ambos programas, y sí lo puede hacer Terelu? ¿Por qué una puede multiplicar su presencia en televisión y a otra le piden más exclusividad?

En primer lugar, analizaremos la figura de Carmen Borrego. La malagueña sabe mucho de televisión, pero siempre estuvo detrás de la cámara. No fue hasta el reality Las Campos cuando la pudimos conocer en persona, saber cómo habla, vive y siente, y nos la presentaron directamente como un personaje de telerrealidad.

Lo que interesa de Carmen es que hable de su madre, de su relación con su sobrina, que le haga un traje a Bigote Arrocet. Incluso que defienda a Rocío Carrasco. Sirve en los programas de crónica social de Telecinco por sus relaciones personales más directas, y desde Cuarzo pueden pensar que si en Sálvame gasta esas balas luego en Viva la vida no tendrá contenido especial que aportar.

Terelu Campos y Carmen Borrego en 'Viva la vida'

El caso de Terelu Campos es completamente diferente. Si bien en Viva la vida su papel es más de personaje que de periodista, en su regreso a Sálvame ha vuelto como presentadora, marcando una gran diferencia entre qué tiene que ofrecer en un lugar y qué en otro.

En Sálvame Lemon Tea Terelu comenta la actualidad con María Patiño como dos amigas lo harían frente a las revistas del corazón de la semana frente a una mesa camilla. Dan paso a vídeos, se muestran divertidas y se tratan de igual a igual. Dos presentadoras, dos comunicadoras. En Sálvame Lemon Tea no hay cabida para la Terelu personaje del corazón, no va allí a hablar de su madre, ni a llorar de lo duras que son las circunstancias de su vida, ni nada que se le parezca.

Hay que destacar que, por su propia experiencia ante las cámaras, Terelu tiene muchos más perfiles que ofrecer en televisión que su hermana Carmen. Puede presentar un programa de corazón o uno de actualidad, puede dar entrevistas jugosas y luego cambiar el chip e ir a otra cosa.

Tan solo hay que repasar el último año y medio del currículo de Terelu, pues ha demostrado que ella es el auténtico ejemplo de la televisión transversal. Porque ha compaginado sus colaboraciones en Telecinco (además de Viva la vida es comentarista de realities) con su concurso en Mask Singer en Antena 3 y con su participación en MasterChef Celebrity.

Carmen Borrego, sin embargo, todavía no tiene esa carrera para mostrar distintas aristas de su profesionalidad. Y cuando se le ha ofrecido algo diferente, como participar en Sálvame Okupa, terminó por dar la nota y sacar los pies del tiesto. Por eso tuvo que elegir entre poner todos los huevos en la cesta de Sálvame o en la de Viva la vida, porque interesa mucho su presencia en televisión, pero únicamente en aspectos muy concretos.

