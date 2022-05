Eva Soriano y Andrei Ionut, representante de Rumanía en Eurovisión, protagonizan un momentazo en TVE

La noche D ha querido hacer en su programa de este martes 31 de mayo todo un homenaje a la comida. Para ello, ha invitado a Adriana Torrebejano y Miguel Ángel Muñoz, ya que ambos actores han participado en realities culinarios: Adriana en Celebrity Bake Off España y Miguel Ángel se alzaba con el primer puesto en la primera edición de MasterChef Celebrity.

Asimismo, el programa de TVE también ha recibido al representante de Rumanía en Eurovisión, Andrei Ionut, que se ha convertido en toda una estrella gracias a su canción Llámame. "He reservado este sofá para que 'mi bebebé' esté a mi lado esta noche", apuntaba Eva Soriano, presentadora del programa, nada más comenzar.

Pero antes de recibir al cantante, Soriano ha entrevistado a sus otros dos invitados, deleitando a la audiencia con otro momentazo. Tras charlar sobre sus conocimientos culinarios gracias a su participación en sus respectivos programas, la humorista ha querido retar a Miguel Ángel Muñoz.

"Hablando de sueños, la semana pasada, tú y Pablo Puyol estuvisteis en mi programa de radio, y sucedió esto", explicaba la presentadora a los televidentes. Segundos después, se podía ver en la pantalla un vídeo de la presentadora junto a los dos actores de UPA Dance intentando realizar correctamente un 'porté', al más puro estilo Dirty Dancing. Pero por más que la humorista lo intentara, no era capaz de completarlo con éxito.

"Llevo toda la semana ensayando y quiero volver a intentarlo. He ensayado muchísimo", afirmaba muy segura de sí misma, pero parece que el actor no estaba del todo convencido y asegura que era "imposible" que le hubiera dado tiempo a ensayar. "Tienes que saltar y estirar mucho los brazos", le recordaba el actor mientras Soriano se despojaba de su americana y de sus sandalias. En ese momento, la presentadora de Televisión Española cogía impulso y se lanzaba a los brazos de Muñoz, bajo el apoyo de todo el público y dejando para la historia todo un momentazo en el plató de La noche D.

Tras este episodio por fin llegaba el momento más deseado por la humorista, la llegada de Andrei Ionut, que entraba directamente al plató interpretando su canción. Mientras realizaba la coreografía, WRS (su nombre artístico) se ha aproximado hasta la mesa central donde se encontraba Eva, y ambos han bailado y cantado los últimos segundos de la canción.

"En las últimas semanas, mi vida ha sido una locura, y ahora estoy hablando en español en la televisión española. Es como un sueño cumplido, yo he trabajado mucho por esto y ahora está pasando", afirmaba Andrei visiblemente emocionado. "Rumanía no ha pasado en la final en los últimos cinco años, ahora están muy orgullosos de mí. Toda la gente mi reconoce aquí en Madrid. Podía estar en la calle tranquilo y ahora ya no".

