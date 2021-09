El esperado regreso de Amaia se filtra: una oda al desamor que mezcla obras de Hopper con Heidi

"Estoy de vuelta otra vez", canta el primer verso de la nueva canción de Amaia Romero. En sus últimos conciertos, la cantante lanzaba algunas pistas de sus próximos lanzamientos y afirmaba que después del verano saldría a la luz su nuevo trabajo, y que sería algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados. El hype era alto, la cantante no saca nada nuevo desde su tema con Alizzz, El encuentro.

Aunque el estreno de su nueva canción, Yo invito, estaba previsto para este viernes día 1 de octubre, una filtración por error, o quizás no tanto, ha hecho que la propia artista comparta el vídeo agradeciendo de forma irónica y con un poco de mala baba a Universal: "gracias @universalspain y @youtube por filtrarme la canción y el videoclip un día antes de que salga. espero que os guste", escribía en su cuenta de Twitter.

El videoclip lleva fuera solo un par de horas y ya es número 6 en tendencias de YouTube. Con este tema Amaia nos invita a revivir ese regreso a la ciudad después de las vacaciones cuando uno vuelve a la vida real, y retrata ese sabor agridulce cuando esa depresión postvacacional viene acompañada de una ruptura amorosa.

El regreso

Algunos fans encuentran en el videoclip claras referencias de los cuadros de Edward Hopper, otros han hecho memes por el ambiente pastoril que empapa alguna de las imágenes, convirtiéndola en una Heidi moderna. Aunque no es ninguna sorpresa, ya que la cantante es sujeto y carne de meme desde su aparición en el programa musical Operación Triunfo, que la lanzó al estrellato y la convirtió en "Amaia de España".

El vídeo de Yo Invito es obra de Virgili Jubero, director que ha colaborado con otras artistas como Najwa Nimri o Russian Red. Vemos a Amaia bebiendo en la barra de un bar, pero también la vemos sorprendentemente atreviéndose a realizar una coreografía, algo poco común en su trayectoria. Aunque las escenas que más destacan son en las que aparece rodeada de un rebaño de ovejas, con ese estilo bucólico y onírico que sí suele acompañar sus videos.

a mi el videoclip de amaia me lleva directamente a los cuadros de hopper❤️‍🩹 pic.twitter.com/r51xAn3C2w — adrian (@eskesoyoliteral) September 29, 2021

La cantante se despide de un amor, pero también refleja como ese adiós supone una liberación, acudiendo a la fiesta como salida para no pensar en ello. "Voy a hacerte cruz y raya, me siento triste, pero liberada. Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca, caerme, hacer el tonto, mandar todo a la mierda". Una letra más madura y un sonido, que aunque no se aleja mucho de lo que podíamos escuchar en su disco Pero no pasa nada, sí que tiene tintes más indies que pop.

Amaia Romero en la imagen promocional de su nuevo videoclip. Instagram

La letra

Estoy de vuelta otra vez

Y tengo miedo de verte

Cada vez que paso por aquí

Miro al suelo al andar

Ya he conseguido aceptar

Que hay cosas que nunca me van a ocurrir

Ya no sé qué va a ser de mí

Pero sé que hoy me despido de ti

Voy a hacerte cruz y raya

Me siento triste, pero liberada

Hoy voy a invitar a todo

Volver cuando amanezca

Caerme, hacer el tonto

Mandar todo a la mierda

Hoy voy a invitar a todo

La luna está preciosa

Deciros cuánto os quiero

Gritar como una loca

Estoy de vuelta otra vez

Y volverás a mi mente

Cada vez que pase por aquí

¿Por qué dejamos de hablar?

¿Por qué rompimos sin más?

Ya nada importa, ya ha llegado el fin

Ya no sé qué va a ser de mí

Pero sé que hoy me despido de ti

Voy a hacerte cruz y raya

Me siento triste, pero liberada

Hoy voy a invitar a todo

Volver cuando amanezca

Caerme, hacer el tonto

Mandar todo a la mierda

Hoy voy a invitar a todo

La luna está preciosa

Deciros cuánto os quiero

Gritar como una loca

Hoy voy a invitar a todo

Volver cuando amanezca

Caerme, hacer el tonto

Mandar todo a la mierda

Hoy voy a invitar a todo

La luna está preciosa

Deciros cuánto os quiero

Gritar como una loca

Ya no sé qué va a ser de mí

Pero sé que hoy me despido de ti

Voy a hacerte cruz y raya

Me siento libre, pero rara

Sigue los temas que te interesan