María Escarmiento: "Debería haber más mujeres productoras e ingenieras en los estudios"

¿Qué crees que te diferencia del resto de artistas que hay ahora mismo en la música española?

Que pregunta más difícil. Creo que es interesante que seamos diferentes, y no es que yo busque serlo a propósito, pero opino que todo lo que venga de dentro siempre tiene un toque personal. Hago reggeaton pero trabajo temas desde otra perspectiva, enfocándome en los sentimientos… Diría que el imaginario y los sonidos sí son algo propio que me diferencia en cierta forma.

¿Cómo ves el universo del reggeaton español?

Me interesa mucho, creo que la escena española tiene a gente muy buena y es algo que consumo a diario. Hay cosas interesantes y de mucho nivel, con una escena undergorund reggeatonera muy guay.

El trap está rompiendo muchas barreras, pero también se le critica mucho por la cosificación femenina, ¿cuál es tu postura?

Creo que hay que informarse un poco y también evolucionar. Siempre hay que escuchar lo que dicen los artistas, y la gente debería escucharlos en entrevistas o prestar atención a lo que estamos intentando hacer, y así quizás entenderán mejor todo el movimiento.

Precisamente en el trap se habla abiertamente de las drogas, y su consumo, e incluso en tus canciones haces mención algunas, ¿cómo de presente está en la vida de los músicos?

Al final lo que valoro es la honestidad y si es algo que forma parte de la vida de alguien es interesante que escriba sobre ello y que cuente su versión. Hay un montón de artistas del mundo que han sido influenciados por esto para bien, para mal, para lo que sea pero siempre es interesante que se trate.

Es curioso porque Sabina cantaba: "nos sirvió para el último gramo, el cristal de su foto de boda", pero parece que ahora cuando los músicos jóvenes cantan sobre se ve como algo tabú, ¿nos hemos vuelto muy sensibles?

Si, y también recuerdo alguna de Estopa, con ese disco que nos salvó la vida a toda España. Tampoco es algo en lo que piense mucho pero sí que ahora que reflexiono sobre ello es algo que ha estado presente siempre que he escuchado música. No creo que sea una cosa de ahora. Creo que hace 30 años también había música que estaba censurada para la radio o televisión por dar ese tipo de discurso.

Toda mi vida he escuchado mucho garaje y mucho rock y son géneros en los que también tradicionalmente se ha tratado este tema y donde no era algo tabú, por eso para mí nunca lo ha sido.

Muchas personas te tienen como ídolo y un icono feminista. Lo cierto es que en varias de tus letras das un buen zasca al machismo, ¿te sientes así?

Me siento ultra representada con el término feminista. La verdad es que creo que no solo yo, cada mujer que escucho me inspira y estamos haciendo un trabajo diario para tener una mayor representación en nuestras canciones. Es un momento muy poderoso.

¿Sigue el machismo presente en la industria?

Bueno, es muy complicado. He pensado en ello e indudablemente lo hay. A la hora de trabajar en cosas más técnicas o de oficina hay mucho más contacto con hombres, y también me he dado cuenta de que cuando más cómoda me siento es cuando dentro de mi grupo de trabajo hay más mujeres. En mi equipo de trabajo tengo a tres, y la verdad es que me encanta trabajar con ellas y ojalá hubiera más representación porque aún nos queda mucho por hacer.

A nivel técnico, en los estudios, agradeceríamos que hubiera más mujeres productoras e ingenieras, creo que ahí todavía queda mucho. Pero cada una hace lo que puede, y hay que darnos un poco de cancha, que es un trabajo largo y del día a día.

Tu pareja Pablo Amores se ha encargado de muchos de tus videoclips, ¿es complicado crear proyectos con una pareja, o amigos de los que también te rodeas? ¿Hay algún momento en el que hay que separar o marcar límites?

Con la pareja es una cosa curiosa, yo lo disfruto muchísimo. Es cierto que te encuentras a veces en situaciones en las que no trabajaríamos normalmente pero sin embargo las hacemos frente. Al final me acabo rodeando de gente que aprecio porque aprecio su trabajo también. Si tengo que hacer una cartela y tengo un colega que hace cartelas que me encantan, voy a tirar por mi amigo porque la comunicación es sencilla y gozosa. Al final me doy cuenta de que esas personas que tengo en mi vida personal también me encantan trabajar con ellas en lo profesional. Es una cosa que me salió natural y ahora que voy trabajando más aprecio muchísimo.

En tu canción Déjame sola cantas "me dices 'por ti muero', eso no tiene por qué ser así, eso no deberías ser así", ¿qué opinas de las relaciones monógamas y el poliamor?

A mí me parece bien. Me parece que cada persona tiene que hacer lo que le funcione, tenemos que de-construirnos y dejar de pensar que el amor es una cosa monógama y romántica. Aunque bueno, yo te digo esto pero estoy en una relación monógama, por lo que no lo he experimentado nunca. Pero por la gente que conozco que lo experimenta, me parece súper interesante y de ser valientes, no creo que sea algo que tengamos automáticamente que negar.

Tu tema Por la noche ha sido un exitazo este verano, ¿cómo surge esta canción?

Es una canción a la que tengo muchísimo cariño porque surgió de una forma totalmente diferente a las demás. Surgió con Kabasaki que es el productor. Me encanta que sea tan sencilla, bailable y que se repita tanto el estribillo. Siento que a veces me paso de poco concisa, quiero como hacer muchas cosas y esta canción es genial por su simpleza, va al grano. Siempre que la he cantado en directo me lo he pasado bomba.

En uno de tus últimos temas haces referencia a una canción de Chenoa, es evidente que Operación Triunfo no es algo de lo que quieras huir.

¡Chenoa es una leyenda! Me encanta hablar de OT y siempre que me preguntan me encanta porque para mí no hay nada negativo, ni tengo ninguna mala experiencia de esa época. Seguro que hubo momentos y días dificilísimos, pero ahora que lo miro con perspectiva solo me quedo con lo bueno, y lo recuerdo con mucha nostalgia y cariño.

¿Cómo sería Maria si no hubiera ido al programa? ¿Alguna vez te lo has planteado?

Lo pienso muchísimo y la verdad no lo sé. En ese momento estaba en un punto en el que me estaba planteando tomar un camino distinto, y buscar otra profesión o quizás habría seguido haciendo canciones similares, aunque no tendría ese apoyo de productores.

¿Ayuda ser abierta de mente a la hora de componer cosas distintas?

Creo que componer para todos es un proceso bastante terapéutico. Siempre tienes tus limites y costumbres y con la música puedes desahogarte.

Tenemos muy cercana la polémica con Zahara, ¿te importaría ser polémica si es por una buena causa?

No, yo creo que es importante pronunciarse y luchar por las causas que consideras correctas. No solo si te dedicas a la música, todo el mundo debe hacerlo en su día a día. Es cierto que nosotros tenemos quizás más visibilidad por trabajar en esta industria pero no he cambiado mi manera de actuar por ser cantante, es algo que me sale natural. Lo que creo justo o necesario me implico si es algo importante. Y si Zahara lo hizo por una buena razón, la apoyo a tope.

¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas a día de hoy?

Obviamente el directo, este año está siendo muy complicado con el Covid. Estamos pasando muchas penurias, esperando que todo el mundo esté vacunado, que podamos retomar nuestro trabajo y poder dar conciertos de manera más agradable y normal. Estoy preparando un EP y espero poder girarlo y dar conciertos. Si es con las restricciones pues será así, peor ojalá poder sacar el EP de la manera más natural posible.

Vienes de una familia vinculada al mundo artístico, ¿te importa la fama?

La verdad es que no juega un gran papel. No es algo ni que piense ni que viva mucho. Al salir de OT lo sentíamos mucho más presente, porque era muy del momento pero ahora no tiene un gran papel.

¿Cuál sería tu colaboración soñada?

Me encantaría trabajar con muchas chicas que hay en Argentina haciendo música que me parecen súper interesantes, y mucha gente de España. No te digo nombres que no quiero chafar nada, pero Bad Bunny seria mi favorito del todo mundo.

Ambos tenéis en común el cantar al desamor y el amor a golpe de perreo.

De hecho, me encanta. Hay un chicho español que se llama Fran Lauren que estoy escuchando muchísimo y es la definición de eso. Desde pequeña escuchaba a Los Smiths y grupos así, y pensaba "no es tan triste la música como lo que está diciendo". Ese es un concepto que siempre me ha atraído muchísimo.

¿Cuál es tu refugio para componer?

La mayoría de mis canciones las escribo en mi casa. He aprendido mucho a concentrarme donde sea, escribo mucho cuando voy en los trenes. Me gusta, pero también me encantaría tener un santuario. Al final, cuando tengo algo que contar me da igual donde esté, cualquier sitio es válido.

