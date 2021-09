Beatriz Luengo: "No es lo mismo ser machista que ser grosero, disparamos al lado equivocado"

Desde el "eres mía", pasando por el "no creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrán más amores" hasta el "chingan cuando yo les digo". El mundo de la música urbana está repleto de letras machistas que no solo incitan al sexismo sino también a la violencia machista. Unas composiciones indignantes ante las que respondió Beatriz Luengo de la forma que mejor sabe hacerlo: cantando y componiendo.

Lejos quedó esa inocente Lola de Un Paso Adelante, aunque algunas características como el infinito pelo largo o el look chandelero siguen en el día a día de la artista. Se ha convertido en un icono feminista gracias a canciones como su versión girl del tema de Maluna, Hawái o sus respuestas a otros tremendamente machistas del reggeaton. Su truco es versionar con la base musical para crear una letra que responde al mensaje sexista e inadmisible que contienen.

Entre sus últimos bombazos también se encuentra uno de los temas del verano, el RAKATA REMIX junto a Moncho Chavea, Original Elías, Yotuel y varios artistas como La Mala Rodríguez. Una canción que surge de una grabación con el móvil en una boda entre amigos y que se hizo viral a través de Tik Tok.

Ahora, la artista multidisciplinar lanza Chanteíto pa' un ex, junto al artista boricua Darell, "una canción sarcástica que responde a esos temas urbanos que dicen que las mujeres estamos con hombres por dinero". Para seguir reivindicando desde su trinchera y romper con los estigmas y mensajes casposos que inundan la industria.

Es complicado romper con el machismo en la música urbana pero tus canciones son el ejemplo perfecto de que sí es posible, ¿por qué sientes esa necesidad feminista de contestar a canciones como las de Maluma?

Tenía dos opciones: o no cantar absolutamente nada con artistas que hayan escrito este tipo de canciones, o entrar en ese mundo y contestar como lo haría en una situación normal. Siempre intento remover cosas y sacar el debate a la calle, creo que es importante. Lo urbano es el nuevo pop, y hoy en día es esencial bailar escuchando la letra.

Hay una gran ola feminista en lo urbano, ¡por fin!

Está pasando algo muy importante y es que las chicas están dando su opinión en las redes. En el debate está el crecimiento de una sociedad. Como la democracia, la democracia es un debate. Me entristecen muchos patrones establecidos sobre la imagen de la mujer, aunque yo no soy nadie para contar el spech de los demás y la libertad de expresión debe estar por encima de todo. Respeto a todos mis compañeros, pero desde mi punto de vista tienen que salir más canciones que muestren la realidad.

¿Por qué cuesta tanto romper con el machismo en el reggeaton o la música urbana?

Detectamos muy rápido cuando hay una palabra mala y en realidad las palabras no son el problema. Hay diferencia entre lo grosero y lo machista. No es lo mismo decir: "si quieres te la meto aquí" a decir "tú eres mía porque yo llegué primero". En la primera hay una pregunta de permiso, en la segunda hay posesión. Creo que disparamos al lado equivocado, calificamos de machista lo que puede ser fuerte o soez, pero el machismo no está en la palabra fea sino en la utilización de la mujer dentro del track. Me expongo a un movimiento de debate pero como compositora siento que es necesario, porque somos un 1% de compositoras mujeres en la industria de la música latina y eso es necesario que se sepa.

Tu respuesta a la canción de Maluna, Hawái, fue el incio de todo...

Con Hawái no me centré en criticar la canción sino que explico mi punto de vista, contesto a esa afirmación porque me preocupaba el tema de la posesión en las canciones. Yo no soy nadie para criticar al artista en concreto, pero si el mensaje me desafina le contesto para dar mi punto de vista aunque mi finalidad no es entrar en una guerra. El cambio viene cuando hay un diálogo. Con Hawái Girl me encontré con personas que no tenían ganas de dialogar, era como imponer su mensaje y fin. Mi misión con esa canción era debatir, no la subí a Spotify porque mi objetivo no era lucrarme con ello. Es como la fotografía de C. Tangana en el yate. Hay muchos puntos de vista de verlo.

Muchos ven machismo en esa imagen, pero también hay mucha gente que no lo ve de esa forma, ¿qué ves tú?

En el momento en el que unas mujeres muestran su cuerpo y esa foto ofende estamos muy lejos de una igualdad. ¿Y si se han querido poner así? Yo creo que si han querido posar así porque en sus redes posan así y quieren hacerlo no se... ¿Dónde esta el límite? Que mi opinión no limite tu libertad. El cuerpo es de cada una y si miras el Instagram de alguna de ellas y ves que sube videos súper contenta en bikini en la playa, ¿quién soy yo para decir que eso no es lo que debe hacer? Ella es la dueña de su cuerpo.

Otro de los temas de actualidad en la música urbana ha sido el tema de Rosalía y Tokisha, lesbianismo, transexualidad... ¿Sientes que hace falta visibilizar más al colectivo LGTB en lo urbano?

Sí, pero echo en falta un poco más de profundidad en los temas. A mí Tokisha me parece divertida, la sigo desde hace bastante tiempo, es muy fresca y todo lo que dice me parece súper honesto. Pero, por ejemplo el otro día en una entrevista con un youtuber que se llama Molusco dijo: "Yo tenía ganas de tener una relación con un trans, porque tenía ganas de estar en la cama con una persona con tetas y huevos". A mí me hirió, porque a una persona trans si le dices que tiene tetas y huevos me parece que le estás quitando bastante profundidad.

Es un tema muy profundo y está bueno contarlo en las canciones y con toda libertad pero también hay que tener en cuenta que detrás hay un dolor ajeno profundo y hay que explicarlo. Si vas a representar a un colectivo tan sufridor y que lucha tanto por sus derechos, lo mejor que podemos hacer es tratar de acercarnos al problema de raíz. Es muy triste que haya miedo a mojarse en estos temas por miedo al titular, hay que dialogar sobre todo esto.

¿Echas en falta implicación por parte de tus compañeros de profesión? ¿Les cuesta mojarse a los hombres artistas?

Creo que cada vez se cuidan más los mensajes. Antes me tocaba todo el rato en las sesiones de composición decirles que había mensajes machistas. En una sesión hubo un momento que uno de los temas que iba a cantar una artista femenina decía: "quiero que me riegues con tu manguera toda la noche entera". Me fui de la sesión.

De la misma manera que me fui de la sesión de una canción que luego fue un éxito porque me parecía que la sexualidad contada desde el disfrute del hombre únicamente no es un mensaje que quiero transmitir. Si va a cantar una mujer de sexualidad deberíamos hablar de lo que le gusta o le hace disfrutar a ella, ¿por qué tenemos que enfocarlo todo el rato a la de ellos? Es muy cansado.

Ahora no me cuesta tanto, ahora ellos mismos dicen: "esto no lo voy a poner proqué las tías se me tiran encima en Twitter". Esto es importante. El cambio no viene de "yo" como compositora, de la productora o de la cantante que cambia la letra, sino que viene de la gente en las redes haciendo activismo que dicen lo que no está bien.

Aún así la cifra de un 1% de compositoras preocupa...

La hermana de Mozart, Nannerl era maestra y él dice que no conoció a ningún músico con mayor capacidad de composición que ella, y no sabemos nada de ella. ¿Por qué cuando miras atrás en la música clásica no hay mujeres? El derecho de autor estaba prohibido para nosotras hasta el siglo pasado, no sabemos nada de qué ha pasado con ellas.

Llegamos al 2021 y yo desde mi trinchera intento alzar la voz, pero cuando voy a exponer un problema humildemente desde mi música enseguida caen en la política, y es triste porque no es político, es una realidad, no hay mujeres. Es una realidad de mí sector y nadie me la puede negar. El feminismo se ha politizado, me da muchísima pena. No lo puedo creer porque es algo muy cercano a los derechos humanos. Las mujeres somos muchas cosas, hace falta compositoras que saquen sus temas, que expliquen todo desde su punto de vista, su sexualidad, su realidad, su forma de ver la vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Luengo (@beatrizluengo)

Hablando de política, has vivido con tu pareja el calvario de Cuba, ¿le temas ahora al comunismo?

Las dictaduras son dictaduras donde sea, sea de izquierdas o de derechas. Es terrible que no puedas decidir tu propio futuro, y que tu presidente no tenga miedo a cagarla porque no le puedes echar. Eso me parece terrible. Más allá de política de izquierdas o de derechas, no debería existir una dictadura en el 2021. No debería permitirse que ningún país tenga la posibilidad de elegir su futuro.

Compusimos Patria y Vida, y Yotuel ha levantado el vuelo de Cuba. Por primera vez en sesenta años está prohibido manifestarse por Constitución y la gente ha salido a la calle al grito de "Patria y vida". Yotuel es la cara visible, le ha recibido Biden, el papa Francisco va a recibirlo y yo estoy feliz, porque nos sentamos a componer por utilidad, por sumar con nuestra letra y contar lo que está pasando. No quiero sacar música porque sí, sino cambiar las cosas.

Sigue los temas que te interesan