El pueblo más bonito del norte de España según la prensa internacional: tiene una impresionante isla privada

Es frecuente leer en los tabloides internacionales recomendaciones sobre rincones de España que triunfan por su belleza, historia y cultura. En esta ocasión, ha sido el diario inglés 'The Telegraph' quien categorizaba como 'el pueblo más bonito de Euskadi' al idílico pueblo de Lekeitio.

Ubicado en la provincia de Bizkaia, en pleno corazón del País Vasco, es considerado (no solo por los ingleses) como una de las ciudades más bellas del norte español. No es de extrañar, ya que destaca no solo por su arquitectura encantadora y su ambiente pesquero, sino también por sus playas de ensueño y su rica historia.

Rodeado por las aguas del golfo de Vizcaya, Lekeitio se ha convertido en un lugar predilecto para turistas llegados de todas partes que buscan combinar cultura, naturaleza y tranquilidad. Es un destino que lo tiene todo.

Mientras que muchos pueblos costeros han sucumbido al turismo masivo, Lekeitio ha sabido mantener su esencia. Pasear por sus calles es un viaje al pasado, donde la tradición pesquera se entrelaza con una arquitectura cuidada y unas vistas capaces de dejarte sin aliento.

Además, la hospitalidad de sus habitantes y la diversidad de actividades disponibles, convierten a Lekeitio en un destino perfecto para cualquier escapada, sea el mes del año que sea.

El encanto pesquero

Al adentrarse en Lekeitio, los visitantes se encuentran con un pintoresco puerto pesquero lleno de vida, donde las casas de colores y los barcos que se balancean en las aguas del Cantábrico crean una postal perfecta.

Las calles adoquinadas del casco antiguo invitan a pasear en un pasado y presente que respira marinería. La calle Arranegi, por ejemplo, es uno de los rincones más emblemáticos, con sus palacios blasonados que contrastan con las sencillas casas de pescadores, reflejando la historia y el alma del lugar.

Puerto deportivo de Lekeitio, Vizcaya.

El puerto de Lekeitio es el corazón del pueblo, un lugar donde el tiempo parece detenerse mientras las olas mecen suavemente los barcos. Además, el espigón ofrece vistas impresionantes del mar y es uno de los mejores puntos para disfrutar de la gastronomía vasca, especialmente platos de pescado fresco y mariscos.

La isla de Garraitz

Uno de los grandes tesoros de Lekeitio es la isla de Garraitz, también conocida como la isla de San Nicolás. Esta pequeña isla, ubicada frente a la playa de Isuntza, es accesible a pie durante la marea baja, cuando una pasarela natural de arena y piedra conecta la playa con la isla.

Una vez en la isla, el paisaje es espectacular. Desde su cima, se pueden contemplar vistas panorámicas del pueblo, las montañas que lo rodean y la inmensidad del mar Cantábrico. Además de ser perfecto para la fotografía, Garraitz es ideal para quienes buscan un poco de aventura y desconexión.

Playas para todos los gustos

Lekeitio es famoso por sus playas, cada una con su propio encanto. La playa de Isuntza, situada junto al casco urbano, es la más popular entre los visitantes. Sus aguas tranquilas la hacen perfecta para las familias, y su proximidad al pueblo la convierte en una opción cómoda para quienes quieren pasar un día relajado al sol.

A pocos minutos de Lekeitio, en el municipio vecino de Mendexa, se encuentra la playa de Karraspio. Esta playa, más extensa y menos concurrida que Isuntza, es ideal para los que buscan un espacio más amplio para disfrutar de su arena fina y dorada y el mar.

Patrimonio histórico

Lekeitio cuenta, además de sus espectaculares parajes naturales, con un importante patrimonio histórico y cultural. Un claro ejemplo es la Basílica de la Asunción de Santa María, un imponente ejemplo del gótico tardío, con un retablo, bañado en oro, siendo uno de los más grandes de España.

Además de la basílica, el casco antiguo de Lekeitio está lleno de joyas arquitectónicas, como los palacios de Uriarte, Oxangoiti, Uribarri y Abaroa. Estas construcciones, algunas de siglos pasados, muestran la riqueza y el poder histórico de este pueblo pesquero.

Antigua casa sobre un acantilado de Lekeitio, Vizcaya.

Llegar hasta Lekeitio, desde Bilbao, te costará poco más de una hora en coche. Tan solo tendrás que la A-8 en dirección a Donostia-San Sebastián y a 30 kilómetros, tomar la salida 86 (Mundaka/Gernika-Lumo). Cntinúa por la carretera BI-635 hacia Gernika siguiendo las indicaciones por la BI-638 que lleva directamente a Lekeitio.