Albany: "Nos apoyamos entre nosotras, pero los tíos también deberían alzar la voz"

“Estoy fuerte como Xena la guerrera, a mí nadie me enseñó el camino, sola llené la cartera”, canta Alba Casas, conocida como Albany (Girona, 1998) en uno de sus últimos singles. Aunque llegó al mundo en tierras catalanas, en realidad se ha criado en Granada en un entorno humilde que se percibe tanto en su forma de tomarse al vida como su trayectoria profesional en la industria musical.

Muchos califican su música de sad trap (trap triste) o sensiblero, pero en realidad Albany reivindica el poder de los sentimientos y hace una brecha en la barrera cruda que suele envolver al trap, el rap o el reggeaton. Letras feministas y un discurso que lucha contra el bullying (que ella misma sufrió de joven), la homofobia y el machismo que empapa a la que sigue siendo una industria de hombres.

Además de triunfar con su tema Sugar Mami junto a la Zowi, este año ha presentado su nuevo trabajo Se Trata de Mi, un nuevo álbum que podremos disfrutar el próximo 25 de septiembre en el Centro Conde Duque de Madrid dentro del Festival Blam.

En una de tus canciones dices “no hizo falta vender kilo, ni ir de gánster, ni ir de nada”. Parece que es un requisito ser una chica mala o estar metida en cosas ilegales para formar parte del mundo trap, ¿sientes que te han infravalorado por no caer en ello?

Puede ser, pero me gusta mucho normalizar la tristeza en mi música. Quiero que la gente no se asuste por ver una lágrima o algo sensible. No creo que tenga un estilo definido que se meta en la categoría trap porque me gusta muchísimo probar cosas, estoy más cómoda haciendo ritmos más lentos y música sentimental o emocional. Siempre intento avanzar y estar al día en lo que está de moda por así decirlo. Ahora está muy presente el pop eléctrico, y sí que pruebo, y me siento cómoda.

¿En qué categoría estaría tu trabao entonces?

Realmente he tenido un amor odio hacia el trap. Nunca lo he entendido. Creo que en España la gente tiene conceptos diferentes del trap y para mí siempre ha estado relacionado con música de gangsters, pero hay otra gente que usa esta categoría para hablar de las bases. Es cierto que puedo hacer una canción y que la gente al escucharla diga: "eso es trap". Pero es por lo instrumental y la música. Por ejemplo, la canción de Loyalty para mí no es trap, pero para el resto sí que lo es.

El trap está rompiendo muchas barreras, pero también se le critica mucho por la cosificación femenina que a veces muestra, ¿cómo lo percibes tú?

Ha roto muchísimas barreras, y sobre todo ha ayudado a aceptar que las chicas también sabemos de música. Antes era un género de hombres y las mujeres eran las fans, no se nos tomaba en serio. Ahora todos somos artistas y yo también tengo mis fans. Hace poco vi un meme que me encantó en el que un chico que le decía a su chica: "te he escrito una canción" y ella le contestaba: "pues le falta esto y esto a la mezcla". Estamos rompiendo con eso. Ahora, yo también te puedo hacer una canción.

¿Qué opinas de aquellos que piensan que este estilo es solo chicas en bragas o que se llaman "putas" una a otras?

Creo que es algo que ocurre en la música en general. Las mujeres siempre hemos estado ahí y no se nos veía. Quizás en este género y en España había menos mujeres, pero poco a poco siento que las artistas se van abriendo paso. Es verdad que nosotras no tenemos el mismo público que los hombres. Nosotras solemos estar apoyadas por los homosexuales y las mujeres, y si hay algún hetero entre el público suele ser porque le pones al tío o ha escuchado que estás buena.

En tu canción Loyalty dices "he podido hablar de droga y siempre he estado callá, he podido hablar de calle y siempre he estado callá'. ¿Cómo de presente está la droga en la vida de los músicos?

Está presente en el mundo en general. Obviamente las canciones de trap que me gustan no son de España, ahí es más hardcore, meten hasta pistolas además de drogas.

¿Cuál es el lado oscuro de la industria?

Hay una doble moral muy rara en el mundo entre artistas, cómo es realmente la gente… A lo mejor ves un artista pero se te rompe el mito al conocerle, muchos me han defraudado. También hay mucha gente que se te acerca por el interés… y lo que me queda por descubrir. Tienes que ser tú misma y aprender que tienes que enfrentarte a las cosas sin que te afecten. Hay que saber bien cuando vas a una reunión a lo que vas.

¿Te importa la fama?

No me gusta la fama. Es lo que peor llevo. Lo que más me importa es mi familia y la comida (ríe). La playa, el amor, soy muy hippie.

Hablando de amor, es un gran protagonista de tus letras, ¿se ha enamorado Albany alguna vez?

El corazón sí me lo han partido y me ha dolido. Pero lo disfruto muchísimo, soy muy romántica. Suelo idealizar las cosas, me creo mi cuento (ríe). Al final escribir sobre el amor es algo muy puro. Cuando me rompen el corazón lo paso muy mal pero te desahogas, es como contar algo a un colega, y luego si quieres grabarlo genial. Escribo muchas cosas que luego no saco, pero me da morbo saber si esa persona lo ha escuchado. No sé, el pensar, "a ver si se entera…" (ríe).

La artista Albany durante un concierto. Albany

¿Hace falta mucha terapia entre la gente de nuestra generación?

Sí, muchísima. Siento como un amor-odio, porque hay algunas cosas que están mejorando y nos tomamos las cosas más en serio. Hay cosas que no vamos a permitir que pasen, burradas como la paliza al chico de hace unas semanas. La gente se encara y eso me encanta de nuestra generación. Pero también somos más frágiles, sentimos todo de forma más intensa. Hace poco compartí una foto de un chico que me mandaba mensajes asquerosos y se ha tenido que quitar Twitter porque la gente me apoyó, se hizo muy viral. Hasta yo me sorprendí del apoyo de la gente contra el acoso. Hace unos años quizás no habría pasado, nos veo súper unidos, nos defendemos unos a otros.

¿Sientes que por parte de tus compañeros hombres hay ese apoyo?

No, deberían dar mucha más voz. Es entre nosotras. Pasó lo de Marc Seguí e igual fueron solo dos raperos los que dijeron algo al respecto. Creo que les tembló un poco las piernas, en plan "voy a borrar mi pasado, porque tengo que limpiar mi imagen que esto me puede pasar a mí también". Son hombres, todos ellos han metido la pata alguna vez en su vida en cosas así. Y yo creo que intentan evitar el tema.

¿Van a salir más casos de otros artistas?

Segurísimo, pero seguro. Creo que quien se va a la mierda es el culpable, si nosotras lo denunciamos no nos afecta, por eso hay que hablar. Me parece súper bien y justo tomarte la justicia por tu mano, y si este rapero ha hecho eso pues ahora que se aguante, en plan no vas a ir por ahí ahora cantando y haciéndote el guay porque no me da la gana. Lo peor es que así hay un montón, por uno menos en la industria no va a pasar nada.

Muchos artistas urbanos piensan que para cantar sobre la calle hay que vivirla. ¿Crees que es hipócrita escribir sobre el barrio y vivir en una casa con obras de arte millonarias o una piscina enorme?

Estoy a favor. Si no mientes en la vida real, ¿por qué tienes que mentir en tu música? Puedes inventarte una historieta de amor o algo así, pero me he dado cuenta de que hay mucha gente que luego no es lo que dicen. Muchos cantan: "estoy aquí en mi barrio" y luego vas a su casa y tiene una piscina enorme. ¿Qué me está contando? No me encaja. Mejor ponte a hablar de otra cosa. No podría hablar de cosas que no he hecho o que no siento.

La artista urbana Albany. Albany

¿Dejarías Usera para irte a vivir a la Moraleja si se diera el caso?

Creo que sí. Si tengo dinero me compraría un chalet, ¿quién no? Aunque si tuviera mi familia aquí viviría más cerca de ellos. Me da pereza la fama, crecer tanto y eso hace que no me implique muchísimo con el objetivo de triunfar al máximo, sino que me lo tomo con muchísima calma. Mi sueño nunca ha sido ser cantante, es muy distinto querer ser algo y luego ver como es ese mundo y lo que hay detrás para conseguir ese algo. Es una mentira maquillada. Tiene sus cosas guays, como hacer una canción que me llena y ver como la gente la acoge genial. Pero también es un mundo muy duro.

Quiero preguntarte por una polémica reciente, ¿qué opinas de todo el revuelo en torno a la imagen de C. Tangana en el yate?

Voy a mirarlo, yo es que soy muy inocente, creía que era una fiesta de colegas (Busca en su Instagram). Ah, vale, realmente no creo que haya pagado a nadie, esto es una fiesta de colegas. Son sus amigos de toda la vida que es su equipo de trabajo, eso es algo que me encanta de él. No veo machismo en esta foto, no sale en un estudio con veinte culos, es una foto en un yate con sus amigos de toda la vida. ¿Qué además son famosos? Bueno, ¿y?

¿Qué disfrutaste más trabajar con C. Tangana o con Yung Beef?

Son cosas muy diferentes. Amo a Yung Beef y ha sido genial trabajar con él. Es cierto que he sido fan de Tangana desde que era una niña, y fue un sueño, como conseguir una meta en la vida. Luego ya lo procesas y ves que es algo más normal, pero en ese momento fue súper gratificante.

La cantante Albany. Albany

Ambos han abierto camino en la industria, al igual que otras artistas como Rosalía, ¿qué opinas sobre ella?

A mi personalmente Rosalía me encanta y creo que todo lo que ha hecho está genial. Me gusta mucho, creo que se necesitaba eso en nuestro país. Ella es la más pegada de España y me encanta porque es una mujer y no es un tío. Partiendo de eso me flipa. Ha dado un salto enorme disfrutando del flamenco y eso es genial.

¿Qué opinas de la apropiación cultural de la que muchos la tachan?

No entiendo ese concepto, no lo comparto. Creo que todo es de todos. Creo que es una barrera que la determina un frustrado en su casa. Es una excusa para que no te guste algo, porque en el fondo sí que les gusta. Otra cosa es que se te vaya la pinza, pero si me quiero ir a comer unos fideos chinos y ponerme unas trenzas de negra, ¿por qué no puedo? Lo veo una gilipollez y de mentes cerradas. No habríamos avanzado nada en la vida.

La cantante Albany. Instagram

He leído que de pequeña sufriste bullying, ¿de qué forma se ve eso reflejado en tu figura musical y en tu música?

Me afectó muchísimo y soy tímida e introvertida por todo aquello. No me gusta llamar la atención, y ahora de repente me estoy dedicado a la música y soy un personaje público cuando no quiero que nadie me mire (ríe). Hay un montón de bullying en los colegios y no está bien controlado, los profesores pasaban y me ignoraban cuando pedía ayuda. Recibía insultos todos los días, no tenía ningún amigo, y cada vez estaba más en mi mundo, no salía al patio y me quedaba en el lavabo y los profesores no hacían nada. Hasta que se presentó mi madre en el colegio y dijo: "esto es serio, ¿qué está pasando?

Ahora esa niña es la Albany, has callado muchas bocas...

Sí. De hecho, me escribe mucha gente en plan: ¿te acuerdas de cuando éramos amigos en el colegio? Y es como: ¡eso nunca ha pasado! Pero bueno, ahora me siento más fuerte.

¿En qué nuevos proyectos estás trabajando?

Me encantaría hacer R&B, me flipa Clairo, Benee, Jaden Smith… ese rollito más pop cañero pero al mismo tiempo cute, muy sentimental. Lo próximo que voy a sacar es reggeaton con dance hall pero sigo experimentando con esto que te comento, voy mucho al estudio probar con piano, guitarra y hacer fusión. A mi lo que me gusta es probar, y avanzar.

