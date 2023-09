Eva Amaral habla sobre su desnudo en el Sonorama: "Jamás he tenido una liberación tan grande"

El gesto, de hace casi un mes, aún se repone, se comenta, se insulta. Los pechos al aire de una cantante siguen suscitando elogios y reproches. En esta ocasión, fue Eva Amaral quien sufrió esas turbulencias que un sencillo acto o un comentario provocan a menudo en medios de comunicación y redes sociales. Su concierto en el Festival Sonorama Rivera, celebrado en agosto en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, fue un terremoto no solo por cumplir 25 años desde su primer disco, sino por tocar una canción sin cubrirse el torso.

Y había una expectación añadida: que la cantante diera sus impresiones sobre aquel espectáculo. Nada más hacerlo, confesó retirarse de la opinión pública. Y este lunes se acabó el silencio: Eva Amaral y Juan Aguirre acudieron a Hora 25, programa de la Cadena SER presentado por Aimar Bretos, para celebrar este aniversario profesional y hablar sobre su oficio y aquel revuelo inintencionado.

Amaral, antes de entrar en la polémica, confesó que nunca pensó que tendría una carrera tan larga encima de los escenarios ni que sus canciones formarían parte de la banda sonora de la vida de tantas personas, algo que a día de hoy le sigue costando asimilar. "Cada vez que alguien nos dice que escuchaba nuestras canciones en el coche con sus padres, como recuerdos de la infancia de toda una generación, para nosotros es muy emocionante'', explicaba la cantante.

Los integrantes del dúo se conocieron en el año 1992 en un estudio. Cada uno formaba parte de otras bandas. "No pensamos que eso fuera a convertirse en un grupo. Nos lo imaginábamos como algo más abierto porque empezamos tocando versiones", decía Aguirre en la entrevista. "Empezamos a componer en 1992 y no sacamos el primer disco hasta 1998, ahí hay unos ocho años de canciones, de sensaciones, de épocas de nuestra vida", recordó la vocalista para justificar los ''sonidos dispares'' que pueden encontrar en sus diferentes discos.

Tanto Aguirre como Amaral contaron que aún se ponen nerviosos al subir a un escenario y que hay temas que para ella son difíciles de cantar en directo, como por ejemplo Siento que te extraño, tema que compuso tras la muerte de su padre: ''Si te pones a llorar en el escenario se te corta la voz y no sales de ese bucle de nervios. Hemos pasado tiempo sin tocarla, pero ya se van asentando esas emociones, estarán ahí siempre, pero se gestionan de otra manera''.

Bretos les preguntó por su próximo disco y por lo que están preparando en la actualidad. Y ambos dijeron que no sabían cómo irá el futuro, pero indicaron que tienen muchas canciones preparadas a las que les falta ''encontrar el vestido con el que lucirlas''. Y llegó la pregunta sobre el momento viral del Sonorama. La cantante reconoció en el espacio que lo pensó tres días antes del concierto, justo cuando vio lo que le había pasado a su compañera de profesión Rocío Saiz, a la que obligaron a taparse.

"Que subiera un policía a detener su concierto y que recibiera todos esos comentarios fue determinante. Me dio la sensación de que se sentía sola en esa lucha suya y que el mundo de la música no estaba reaccionando con ella. Poner un tuit no era suficiente", respondió.

"Ya sé que yo no gané ningún derecho aquella noche, pero lo que no puede ser es que al día siguiente lo esté perdiendo porque la gente no sea capaz de entender que encima de un escenario somos libres y no solo allí, deberíamos serlo en nuestra vida", señaló tras denunciar públicamente que le aterra vivir en un mundo dominado por la censura.

Hizo la artista otras reflexiones, como que no comprende por qué si un hombre se quita la camiseta no pasa nada y si se la quita ella es un ''acto de provocación''. Amaral entiende que existe un tabú social sobre el pecho femenino y de ahí la ola de odio "increíble" que ha sufrido. "Toda esa montaña de odio me da la razón. Lo volvería a hacer", analizó sobre lo que considera "la liberación más grande" que ha sentido "jamás''.

