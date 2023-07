Los seguidores de Taylor Swift provocan una actividad sísmica en los conciertos de Seattle

La cantante Taylor Swift ha realizado dos conciertos seguidos en el Lumen Field de Seattle (Washington) dentro de su gira The Eras Tour. Su espectáculo transcurría con normalidad y lo que menos se esperaba es que los seguidores de Swift en Seattle protagonizaran un hecho impresionante que ha hecho temblar la tierra.

Así ha tenido lugar una actividad sísmica que equivale a un terremoto de magnitud 2,3. Un hecho que ha sido analizado por la sismóloga Jackie Caplan-Auerbach que ha recogido los datos de estas dos noches de espectáculo. "Enseguida me di cuenta de que tenían claramente el mismo patrón de señales", ha apuntado la científica.

En esta línea, ha comparado este hecho con los datos de la actividad sísmica del planeta y con los datos de terremotos que suelen frecuentar el noroeste del Pacífico. Además, Jackie se percató de una diferencia principal entre los conciertos del 22 y del 23 de julio y ha notado que el primer seísmo y el segundo se produjeron con 26 minutos de diferencia entre la primera noche y la segunda.

Esto se debió a que la segunda noche de la cantante tuvo un retraso de casi media hora. De esta forma, se produjo una magnitud de 2,3 en la escala de Richter que equivale a un terremoto menor, ya que se considera un seísmo liguero a partir de 4 y fuerte, desde 6.

"Seattle ha sido realmente uno de mis fines de semana favoritos. Gracias por todo. Todos los vítores, gritos, saltos, bailes, cantos a pleno pulmón. ¡Pude tocar "No Body No Crime" (aka No body no Haim) en vivo por primera vez con mis hermanas Haim!!!! No puedo esperar a veros en Santa Clara", publicó la cantante en Instagram.

La reina del pop, con millones de fans en todo el planeta, ha querido agradecer de esta forma a sus seguidores su presencia a los conciertos que transcurrieron con normalidad. "Literalmente podías sentir cómo temblaba el suelo bajo tus pies", ha relatado una periodista de CNN que acudió al concierto.

Taylor Swift dará un concierto el 30 de mayo de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu. La inauguración del nuevo estadio del Real Madrid Club de Fútbol está prevista para diciembre de este año y, aunque no es oficial que vaya a ser la primera actuación que se celebre, es la primera que se ha anunciado hasta la fecha.

Madrid será, además, la única parada española de las actuaciones europeas correspondientes a su gira The Eras Tour, cuyos conciertos han sido publicados la tarde de este martes en su cuenta de Instagram. Swift solo había actuado una vez antes en España: fue en 2011, también en la capital. Además, iba a ser la estrella del Mad Cool 2020, que se suspendió por la pandemia.

Entre febrero y marzo de 2024, la gira continuará por Asia. Los conciertos europeos han generado una gran expectación entre sus seguidores, ya que la cantante lleva sin presentar sus discos en una gira por estadios desde el Reputation Stadium Tour de 2018. Desde entonces ha publicado los álbumes Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020) y Midnights (2022).

