Así ha cambiado Henry Cavill: desde su éxito como Superman hasta su papel en 'The Witcher'

Así ha cambiado Henry Cavill: desde su éxito en 'The Tudors' hasta su papel 'The Witcher'.

Desde que se anunciara que Henry Cavill ya no formará parte de la serie The Witcher en Netflix, los seguidores del actor británico despiden al intérprete de Geralt de Rivia. Las críticas no se han hecho esperar y es que el actor de Superman es un fan del género de la fantasía.

Cavill prepara un nuevo proyecto con la adaptación de Warhammer 40.000 en Prime Video, un universo lleno de miniaturas que él mismo producirá y protagonizará. "He soñado durante 30 años con ver el universo de Warhammer en acción real", apuntaba el actor tras el anuncio de este filme en Instagram.

Tras su abandono, el papel de Henry Cavill será interpretado por Liam Hemsworth en la temporada 4. A sus 40 años, cosecha varios éxitos como actor en numerosos proyectos. Repasamos cómo ha sido su cambio desde sus inicios y su trayectoria.

Henry Cavill se despide de 'The Witcher' matando monstruos en el tráiler de la temporada 3.

Su primera oportunidad profesional fue en la película La Laguna en 2001, donde interpretó a uno de los personajes principales. Un año después, trabajó en la adaptación de la novela de Alexandre Dumas The Count of Monte Cristo e interpretó a Albert de Morcerf.

Posteriormente, Henry Cavill interpretó papeles en las series The Inspector Lynley Mysteries, Midsomer Murders y la película Goodbye, Mr. Chips. En 2007, participó en el filme de fantasía Stardust.

Henry Cavill en 'Stardust'.

En Stardust interpretó un papel secundario. Más tarde, el actor se unió a la serie The Tudors para dar vida a Charles Brandon, el primer duque de Suffolk. La serie se basaba en el reinado de Enrique VIII. Gracias a su participación en ella, empezó a hacerse popular fuera de Reino Unido durante las cuatro primeras temporadas.

Aunque no todo ha sido un éxito en la trayectoria de Cavill. En 2004, fue elegido para interpretar a Superman en la película dirigida por McG. Sin embargo, fue retomada por Bryan Singer, que descartó la idea de que el británico protagonizara la serie. Stephenie Meyer, autora de la serie Crepúsculo, quería que Calvill interpretara a Edward Cullen, pero al empezar la producción descartó la idea porque le parecía "demasiado viejo".

Henry Cavill en 'The Tudors'.

Más tarde, trabajó como actor en las películas Blood Creek y Whatever Works, aunque ambas no fueron bien recibidas por el público y no tuvieron gran audiencia. En 2011, interpretó a Teseo en Inmortals. La película arrasó en taquilla, aunque no tenía buenas críticas al comienzo.

Un año después, Cavill trabajó en The Cold Light of Day, donde tuve la ocasión de coincidir con Bruce Willis, pero recibió numerosas críticas por su interpretación. Sin duda, su papel estrella fue el de Superman en El hombre de acero en 2013. Este filme fue un éxito y recibió millones de espectadores, convirtiéndose en la película más vista de Superman. Además, consiguió el premio al Mejor Héroe en los MTV Movie Awards.

Henry Cavill en 'Superman'.

Por otra parte, también se unió a The Man from U.N.C.L.E. en 2013, aunque no tuvo una buena acogida y fracasó en los cines. Cavill volvió a hacer el papel de Superman en Batman vs Superman: Dawn of Justice en 2016.

Al año siguiente, volvió a ser Superman en Justice League, aunque se consideró un fracaso porque causó perdidas a la producción. En 2018, trabajó junto a Tom Cruise la película Mission: Impossible - Fallout y protagonizó con Alexandra Daddario Nomis.

Henry Cavill en 'Mission: Impossible - Fallout'.

En 2019, protagonizó a Geralt of Rivia en The Witcher, una producción de Netflix basada en la Saga de Geralt de Rivia y escrita por Andrzej Sapkowski. La serie tuvo 76 millones de espectadores en el primer mes de su estreno.

Esta no sería la única interpretación de Cavill en Netflix, ya que fue el detective Sherlock Holmes en la película Enola Holmes en 2020. Un papel que repitió en la segunda parte de la película en 2022. Su último proyecto es el de Warhammer 40.000 en Prime Video.

Henry Cavill en 'Enola Holmes'.

