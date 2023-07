El día en que George Soros dio el pelotazo de su vida apostando contra la libra esterlina

Se dice que el dinero mueve montañas o el mundo. Sin embargo, solo unas pocas personas, o unos pocos grupos, tienen la capacidad, o mejor dicho, el poder adquisitivo, para hacer realidad este dicho: el club Alfalfa, The Bohemian Club o, el más conocido, el Club Bilderberg son algunos de esos privilegiados. Todos estos sitios tienen en común una cosa: lo componen gente poderosa capaz de mover el mundo o decidir sobre el destino de él. Hoy hablaremos de una de esas personas: George Soros.

György Schwartz, también conocido como George Soros, nació el 12 de agosto de 1930 en Hungría, aunque de raíces judías. Sin embargo, en 1946 el ejército nazi invadió el país húngaro llevando a la familia Soros a emigrar a Suiza en busca de un futuro mejor. Un año después, Soros se trasladó a Inglaterra, país al que consideró "austero e insensible" en el libro de T. Kaufman, para matricularse en Economía y Filosofía en la reputada Escuela de Negocios de Londres. Ahí conoció a Karl Popper cuyo pensamiento influyó en toda la carrera profesional del magnate.

Pero, ¿qué es lo que ocurrió en el 'Miércoles Negro'? Tras la Segunda Guerra Mundial, la economía europea había quedado devastada por las acciones del conflicto bélico. En 1979, los países occidentales llegaron a un acuerdo que estabilice los tipos de cambio y equilibrar la economía en el "Viejo Continente": se aprobó el Sistema Monetario Europeo. Sin embargo, Inglaterra no participó debido al alto valor que tenía la libra en esos momentos.

[Soros: "La única forma de preservar nuestra civilización es derrotar a Putin lo antes posible"]

No obtante, la inflación que asolaba Europa llegó a Reino Unido y se planteó la siguiente disyuntiva: subir los tipos de interés o unirse al SME. El gobierno británico optó por entrar en la SME en un momento en que los demás países de Occidente sufrían una gran recesión.

Muchos fondos de alto riesgo vieron la oportunidad de sacar beneficios ante las medidas tomadas por el gobierno británico. De esta manera, los fondos de alto riesgo comenzaron a tomar posiciones bajistas en torno a la libra durante el verano de 1992.

[El autor De Castro vuelve contra Soros: “No soy conspiranoico pero su virus lo invade todo”]

Las medidas que se impusieron para mantener la libra a flote (subida del tipo de valor de cambio, por ejemplo) no tuvieron el efecto deseado. En consecuencia, los ministros de finanzas europeos y miembros de los bancos centrales se reunieron en la ciudad de Bath (Inglaterra). Norman Lamont, ministro de Hacienda durante ese año, no consiguió que los tipos de interés subieran a corto plazo. Sin embargo, el problema llegó cuando declaró a los medios que él había cumplido con su cometido, desembocando la respuesta de Helmut Schlesinger, presidente del Bundesbank, en el que afirmaba que los tipos de intereses no subirían a corto plazo.

Las declaraciones del presidente del banco fueron escuchadas por las personas indicadas: los fondos de alto riesgo. De manera inmediata, Stanley Druckenmiller, gestor principal de Soros Fund Management, avisó a su jefe y realizó la operación que terminaría con el Banco Central de rodillas. La empresa financiera capitaneada por Soros vendió todas las libras que poseía a la baja ocasionando una devaluación de la moneda tan grande que, a pesar de comprar libra esterlina por valor de 2.000 millones por hora y obtener ayuda del Mecanismo de Tipos de Cambio (ERM), no consiguieron frenar la devaluación. Los grandes ganadores fueron Soros, que obtuvo un beneficio de 1.000 millones de dólares, y otras empresas que ganaron más de 300 millones de dólares.

[El asalto al poder de Alex: el adalid de la izquierda 'woke' hereda de George Soros un imperio de 25.000 millones con 37 años]

El miércoles 16 de octubre, 'Miércoles Negro', supuso un cambio de dirección en la economía británica. Aunque el Reino Unido entró en recesión en la primera parte de la década, la salida del ERM, ofreció más independencia a la hora de tomar decisiones financieras y de llegar a evitar situaciones como esta.

Sigue los temas que te interesan