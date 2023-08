Nuria Marín defiende a Eva Amaral en 'Socialité': "Ojalá nunca se tengan que censurar los pechos femeninos"

Se ha convertido en uno de los momentos más comentados de este fin de semana. Eva Amaral, líder y vocalista del grupo Amaral, ha causado sensación este pasado sábado 12 de agosto en el Festival Sonorama de la Ribera, situado en Aranda de Duero, en la localidad castellano-leonesa de Burgos. Justo antes de cantar su tema Revolución, la zaragozana realizó un comprometido alegato al derecho de las mujeres a mostrar su desnudez y lo hizo mostrando sus dos pechos.

Justo antes de quedarse con el torso desnudo, Amaral lanzaba un alegato en el que defendía a otras cantantes que han mostrado sus pechos. “Esto es por Rocío [Sanz], por Rigoberta [Bandini], por Zahara, por Miren [de la banda Tulsa], por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. De nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza”, decía justo antes de quitarse la camiseta roja y mostrar sin pudor su busto.

La artista aragonesa aprovechó para convertir la primera parte de Revolución en un alegato sobre el derecho de las mujeres a mostrar sin complejos su desnudez. “Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar. Donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Porque hoy es el día de la revolución”, decía en voz alta antes de continuar con la canción, provocando que el público presente le vitorease por el gesto.

A la hora de introducir la noticia, Marín hizo una breve introducción con uno de los últimos conciertos de Álvaro de Luna, quien se quitó la camiseta en medio del escenario y dejó su torso desnudo. Laura Roigé, redactora del espacio, compartió que, realmente, el acto del sevillano en sí “no ocuparía ningún titular”, dado que es algo habitual el quedarse así, al ser un hombre.

Marín no ha dudado en defender el gesto de la zaragozana y de defenderlo rotundamente, además de no poder evitar emocionarse, dado que dijo que le ponía “la piel de gallina”. “Está muy bien visto el enseñar las imágenes de un cantante como Álvaro de Luna, que podría haber sido cualquier otro. Nadie hace ninguna lectura sobre el torso desnudo de un hombre. Sin embargo, los pechos de una mujer son una parte del cuerpo que tiene una posición ideológica”, comenzaba a decir la presentadora.

“Es activismo. Enseñar un pecho es un gesto activista, cuando tendría que ser algo completamente normal. No tendría por qué ser una parte del cuerpo con la que hacer activismo, es una parte del cuerpo a secas. En este caso, se utiliza para protestar contra la censura que han sufrido algunas artistas en los últimos días. Ojalá, algún día, unos pechos femeninos se puedan mostrar porque, simplemente, a una mujer le apetece y que no se tengan que censurar no sólo en conciertos y espectacular, sino tampoco en redes sociales”, proseguía.

“En algunas redes sociales, se capan imágenes en las que aparecen pechos femeninos y no pasa nada con los masculino”, finalizaba. “Por supuesto, es muy importante hacer esta reflexión de que ambos son cuerpos y tiene que normalizarse”, añadía Roigé.

