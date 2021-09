Residente contra J. Balvin por los Grammy: "Tu música es hot dog, no estrella Michelín"

El líder de Calle 13, René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, aprovechó sus redes sociales para criticar el boicot al que J Balvin llamó contra la ceremonia de los Latin Grammy. Balvin acusó a la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación de "no valorar a los artistas urbanos", animando al resto de nominados a no asistir a la ceremonia. La respuesta de Residente no se hizo esperar, acusando a Balvin en un vídeo de tres minutos de no hacer música de la calidad suficiente para ser valorado en esta 22 edición de los premios.

Esta misma semana, Balvin publicó una serie de tweets después de que se conociesen las nominaciones pidiendo a los artistas de reguetón que no asistiesen a la ceremonia: "Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan". El músico colombiano se lamentaba de que los artistas fuesen usados para obtener mejores audiencias, al tiempo que no se mostraba el respeto necesario hacia el género.

La respuesta de Residente ha resultado tajante. El líder de Calle 13 ha señalado los 31 Grammy ganados en su carrera profesional, un palmarés que le convierte en el artista latino más laureado de la historia de los premios. René ha esgrimido la falta de calidad de la música del colombiano, comparándola con "un puesto de hot dog". El músico además ha acusado a Balvin de no haber llamado al boicot en su edición de 2020, cuando el cantante fue nominado 13 veces.

La ceremonia prevista para el 18 de noviembre entregará además un premio honorífico a Rubén Blades, icono de la música latina y activista político. "Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades", añadiendo: "Un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente". Cuando el vídeo contaba con un millón de reproducciones y veinte mil comentarios ha sido borrado del IGTV del músico.

En 2019 varios artistas urbanos se unieron bajo el hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammys, criticando la falta de apoyos por parte de la Academia hacia el género. Balvin participó en las protestas junto con otros artistas como Nicky Jam o Daddy Yankee. En 2020 fue incluido como categoría oficial dentro de los premios. Su presidente, Manuel Abud, llamó a la participación de estos artistas dentro de la Academia, participando en sus actos, charlas y debates. Hace un año aseguró para CNN tras la polémica: "Son mucho más activos. Insisto, todavía se puede mejorar, porque además participar en el mundo de la Academia no es fácil. Tienen un trabajo diario".

