Dulceida revela en 'El Hormiguero' su situación actual: "Aguanto un acoso diario, pero he demandado"

El Hormiguero ha cerrado su semana con tres estrellas de las redes sociales, las 'influencers' María Pombo, Dulceida (Aida Doménech) y Laura Escanes. Las tres invitadas han visitado el programa de Pablo Motos para charlar sobre su trabajo en Internet y cómo ven el futuro del sector.

Motos ha comenzado la entrevista preguntando a las invitadas si algunas personas, a día de hoy, se siguen sorprendiendo del trabajo que tienen. "A mí me sorprende que todavía les sorprenda, yo llevo ya catorce años en esto y ellas también llevan mucho", comentaba Dulceida.

Posteriormente, el presentador ha querido descubrir la realidad de un mito que rodea a muchos de estos perfiles; si cuantos más seguidores tiene un usuario, más dinero gana. "Lo que da dinero es la conexión con el público, por muchos seguidores que tengas, tienes que conectar con ellos para ganar más dinero", explicaba María Pombo. Además, las tres han coincidido en la misma idea, nunca han promocionado algo que no les gustara, ya que, según Dulceida "eso se nota".

Muchos jóvenes tienen como sueño vivir la vida de un 'influencer', por ello, el conductor del programa ha querido preguntarles qué consejo les darían. "Que tengan una buena base de familia y amigos. Al ser 'influencer' se te puede ir la pinza con los seguidores, la fama y el dinero. Como no tengas a alguien que te pare los pies y te mantenga en la tierra...Te va a ir mal", afirmaba María Pombo.

Pero sin duda, una de las caras más negras de las redes sociales son las críticas continuas que, afirman, tienen a diario. Como es el caso de Laura Escanes, criticada duramente por ser la pareja del presentador Risto Mejide. "Lo tengo tan asimilado que es normal y del día a día. La clave es normalizarlo y no dejar que ellos se metan en mi vida y la dirijan", explicaba Escanes.

Por su parte, Dulceida asegura que, desde que puso fin a su relación de pareja con su exmujer Alba Paul, recibe acoso continuado por parte de cuentas de Instagram, la mayoría de ellas falsas. "Tengo un acoso diario, a mí y a todo el que me rodea. Las he demandado. Me insultan todo el rato, me han dicho que si me ven con una bandera LGTBI me van a quemar viva y que me iban a pegar por la calle", aseguraba.

