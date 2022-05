Miguel Ángel Revilla afirma en 'El Hormiguero' que el rey emérito ha sido la "gran decepción" de su vida

Miguel Ángel Revilla acudía en la noche de este miércoles al plató de El Hormiguero. El Presidente de Cantabria y Secretario General del PRC es uno de los políticos españoles más televisivos, de hecho, esta visita era la número veintiséis, y en la que no ha dudado en contar todo lo que piensa sobre la actualidad política de España.

"Estoy preocupado por lo que me quiere la gente", comentaba Revilla segundos después de escuchar el fuerte aplauso que le había brindado el público de Antena 3. "Será porque no robas", respondía entre risas el presentador, apuntando que era lo "único" que le pedía a un político.

A continuación, Motos no ha querido dejar pasar la actualidad sobre la vuelta del rey Juan Carlos a España, y ha querido conocer qué opinaba el cántabro de este hecho. En un primer momento, el político afirmaba que sus asesores no le habían recomendado hablar sobre el rey emérito, pero él no podía callar su pensamiento.

"Es la gran decepción de mi vida. He tenido una gran relación con él, sobre todo personal. Incluso fue la portada de un libro mío muy vendido, pero se me cayó cuando descubrí que era un evasor fiscal, cuando descubrí que tenía una pasta gansa fuera, que nos ha pedido que seamos ejemplares...", explicaba el político visiblemente afectado.

Pero su discurso no terminaba ahí, y aseguraba que él no es monárquico pero sí le "gusta" el rey actual, Felipe VI. "Yo no he defraudado jamás un euro a Hacienda, como la mayoría de los españoles, y hemos pagado religiosamente. Somos contribuyentes y a ninguno nos gusta pagar. A mí el rey me parece un 'viva la virgen' que le está haciendo un flaco favor a su hijo. Yo considero que tenemos un gran rey ahora, serio, que no da escándalos, bien acompañado por la reina. Yo no soy monárquico, pero me gusta el rey".

Además, apuntaba que "le hace un flaco favor a su hijo" al volver a España, pero si hay algo que ha criticado duramente es la situación fiscal que, según él, mantiene actualmente Juan Carlos I. "Usted es un exiliado que se ha cambiado el domicilio fiscal a Abu Dabi, que es escandaloso".

“Quiero que quien me represente de ejemplo al máximo nivel”, @RevillaMiguelA habla sobre el rey emérito #RevillaEH pic.twitter.com/63N3AzGTFA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 25, 2022

