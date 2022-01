Pablo Motos reúne a Miguel Ángel Revilla y Abel Caballero para librar "el mayor duelo de la historia"

Abel Caballero y Miguel Ángel Revilla, dos de los políticos más populares y televisivos, se encontrarán por primera vez en El Hormiguero. El alcalde de Vigo y el presidente de Cantabria visitarán el programa de Pablo Motos el jueves 27 de enero para protagonizar un curioso 'duelo'.

"Tendremos el mayor duelo de la historia desde Mike Tyson contra Evander Holyfield", dijo este jueves Motos al anunciar a los invitados de la próxima semana. "La pregunta es: ¿Quién es más popular, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o el alcalde de Vigo, Abel Caballero?", expresó el comunicador.

Tras las visitas de Natalia Verbeke, Clara Galle, Julio Peña y Edurne, estos dos personajes de la política cerrarán la semana con una peculiar batalla de popularidad que inició en diciembre Revilla en su enésima visita al formato de Antena 3.

En aquella entrevista, Motos le preguntó al presidente cántabro por la anterior visita de Caballero. "¿Tú quién crees que es más popular: el alcalde de Vigo o tú?", preguntó con humor el presentador. "Hombre, yo creo que no hay duda: ¡yo!", aseveró Revilla.

Pero el programa le había hecho la misma pregunta a Caballero en su última visita y no dudó en mostrarle el vídeo con la respuesta al presidente de Cantabria: "Revilla es un hombre muy popular y yo admiro mucho cómo es. Yo soy mucho más popular que él", dijo el alcalde vigués.

Ante el convencimiento de su rival, Revilla aseguró que ese asunto no podía "quedar así". "Yo llevo 24 Hormigueros", recordó el presidente, que retó a Abel Caballero a recorrer las plazas españolas con una cámara oculta para comprobar quién desata más pasiones entre la ciudadanía.

"Yo sí te puedo decir que me conocen todos", añadió Revilla. "No es ningún mérito: tengo más años y he salido más en televisión que él", sentenció. Ahora, El Hormiguero juntará en su plató a estos dos políticos para librar esa batalla y tratar de repetir los éxitos de audiencias que ambos han aportado al formato en sus visitas.

Sigue los temas que te interesan