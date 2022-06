'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Marisa Jara, Juan Luis Cano, Beatriz Rico y Santi Rodríguez

El concurso Pasapalabra vuelve a renovar, como es habitual, a sus invitados. Este primer lunes del mes de junio Roberto Leal dará la bienvenida a cuatro profesionales del mundo del entretenimiento como son Marisa Jara, Juan Luis Cano, Beatriz Rico y Santi Rodríguez.

Marisa nace en Sevilla en 1980, y desde muy joven comenzó a interesarse por el mundo de la moda. Su hermana mayor es maquilladora, lo que le sirve con un primer acercamiento con el oficio de modelo. Sin pausa, pero sin prisa, le permitieron desfilar en Japón, París o Italia, entre otros enclaves.

De joven tuvo un trastorno de alimentación, del que habló sin cortapisas en sus memorias El peso o la vida. Luego se enfrentó a un cáncer de colon y otro de útero, que le obligó a posponer ese sueño de ser madre. Este mes de abril trajo al mundo a su primer hijo, fruto de su relación con Miguel Almansa.

Juan Luis Cano nace en Madrid en 1960, y se suele definir a sí mismo como un periodista, escritor, humorista, futbolista, buzo, cantaor, cantante, cocinero, padre, esposo, amigo, hombre de radio, chico de barrio y atlético.

Comenzó trabajando en medios como ABC, la revista Interviú, Madrid FM y Antena 3 Radio. En esta última cadena nació el programa del dúo Gomaespuma, que formó junto a Guillermo Fesser, y que estuvo 27 años en antena, pasando por emisoras como M80 Radio y Onda Cero. Con Gomaespuma editó libros, cómics, discos, e incluso dieron el salto a la televisión de la mano de Telecinco.

Beatriz Rico es una actriz española, que comenzó trabajando como presentadora. En el teatro ha formado parte de montajes como Mejor viuda que mal casada, Las señoritas de Aviñón y Antes muerta que convicta.

En el cine debutó en el año 1995 con el largometraje Hermana ¿pero qué has hecho?, protagonizada por Lina Morgan. Luego ha trabajado con directores: Antonio del Real, Fernando Fernán Gómez, Álvaro Sáez de Heredia y José Luis Garci, entre otros.

De su trayectoria en televisión, se puede mencionar la serie Un paso adelante, donde interpretó a una de las profesoras de la famosa escuela de artes escénicas de Antena 3. Carmen y familia, Abierto 24 horas y La que se avecina son otras producciones de las que ha formado parte.

Santi Rodríguez es un humorista andaluz, cuya popularidad despegó en el programa El club de la comedia. Luego llegaría la serie 7 vidas, una comedia de situación en la que encarnó al Frutero. Luego llegaría también La noche con Fuentes y Cía, un late night semanal de Telecinco presentado por Manuel Fuentes y donde realizaba todo tipo de pruebas.

Desde entonces su carrera ha sido imparable. En televisión le hemos visto en series como Gym Tony, y en programas como Los irrepetibles, Tu cara me suena o Me resbala, entre tantos otros. En cine no se ha prodigado demasiado. Apareció en ¡Ja me maten...! de Juan Muñoz, Jaume Collet-Serra le dirigió en ¡Goool! 2: viviendo el sueño, y su largometraje más reciente es Tengamos la fiesta en paz, donde hace de presentador.

En teatro, el currículo de Santi Rodríguez es enorme: 5hombres.com, Ave Sosía, Cómicos Uno a Uno, Cómo en la casa de uno…(en ningún sitio), Infarto ¡No vayas a la luz!, y tantos otros.

