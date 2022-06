El tenso mensaje de Terelu Campos a Marta López, novia de Kiko Matamoros: "Te has equivocado"

Marta López Álamo sigue marcando distancia con el mundo de la televisión, a pesar de que su pareja, Kiko Matamoros es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y se encuentra concursando en uno de los realities más famosos de Mediaset, Supervivientes, en el que la modelo es la encargada de defenderle.

Por ello, la 'influencer' se ha dejado ver en todas las galas del reality de supervivencia, en las que saca la cara por su pareja. Pero la relación con Sálvame no es tan buena como con el programa de Bulldog TV, y es que hace dos semanas se produjo un tenso momento en el formato vespertino en el que trabaja su pareja, que terminaba con López abandonando el plató de Mediaset.

La modelo ha sido clara desde el inicio, ella no iba a hablar en televisión sobre cualquier otro asunto que no tuviera que ver con el concurso de su pareja, esto implica cualquier tipo de información relacionada con su expareja Makoke o su paso por el famoso certamen de belleza que no desea recordar. Era precisamente cuando el programa intentaba recuperar el vídeo de su participación en el certamen, cuando la pareja del colaborador salía del plató. "No me apetece ver las imágenes del certamen, lo pasé muy mal en ese momento. Jorge, ¿me podéis respetar? Ayer las pusieron y me enfadé. No me gusta, lo pasé muy mal en esa época. Por favor, parad".

Desde este día, Marta López Álamo no ha vuelto a pisar el plató de Sálvame, a pesar de las continuas nominaciones de su pareja, por lo que el programa de La Fábrica ha tenido muy complicado encontrar a alguien que pueda entrar en directo a hacer los alegatos a favor del concursante.

Era a lo largo del programa de este jueves, cuando Sálvame emitía una de las últimas intervenciones de Marta López, donde una reportera le preguntaba en un desfile en el que participaba, sobre su pareja. La modelo se negaba a responder a la reportera cualquier cuestión relacionada con un reality, visiblemente tajante, aseguraba que "solo" iba a responder cuestiones del desfile.

Parece que este testimonio no ha sentado muy bien a los colaboradores, en concreto a la presentadora Terelu Campos, que le mandaba un mensaje a la novia de su amigo. "Te has equivocado con estas declaraciones. Nuestra compañera ha hecho una pregunta por lo que pasa en la actualidad de la televisión, donde trabaja tu pareja. Yo lo que creo, y mira que hablo mucho con ella, es que se apura tanto en televisión... Te tensas mucho Marta, que ya te crees que lo que te van a preguntar es malo".

