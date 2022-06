El público de ‘Supervivientes’ sanciona a Kiko Matamoros, Nacho y Mariana sin comer coco

La pasada semana saltaba una liebre en Supervivientes. ¿Se estaban llevando a cabo todo tipo de trampas? Kiko Matamoros, en pleno enfado con Yulen, acusó al equipo del esgrimista de hacer fuego de manera ilícita, y el deportista, por su parte, señaló al colaborador de Sálvame y a Nacho Palau de hacer trampas en el programa para conseguir cocos valiéndose de una vara, algo que estaba prohibido por la organización.

En otra temporada, la organización habría puesto un castigo a los concursantes de manera férrea. Sin embargo, este año optan por poner en manos del público la última decisión sobre si deben ser sancionados o no. El pasado jueves, la audiencia de Supervivientes optó por castigar a Anuar, y el programa le puso a cuidar el juego en solitario.

En la gala de Supervivientes: Conexión Honduras de este martes, se volvió a poner sobre la mesa que Kiko y Nacho habían golpeado los árboles para que cayesen cocos verdes, y también se sumó el nombre de Mariana al de esta acción. Y del mismo modo, se dejó la decisión en manos del público y sus votos. “¿Merecen ser los concursantes sancionados?”, preguntó Carlos Sobera.

El respetable siguió la misma línea abierta días antes con Anuar, y vio bien que se pusiese algún castigo a aquellos que incumplen las reglas. “Me cuesta decir esto porque lo estábamos pasando muy bien y me da un poquito de cosa cortar el buen rollo que estábamos teniendo peor lamentablemente no tengo otro remedio que hacerlo”, dijo Carlos Sobera, a la hora de anunciar la decisión de lo votado. “El programa ha visto con preocupación como algunos concursantes os habéis dedicado a varear cocos verdes en Cayo Paloma, algo que sabéis que tenéis prohibido hacer. Hemos preguntado a la audiencia si debíamos sancionaros y la respuesta ha sido con un 53% a favor, que sí debéis ser sancionados”, añadió. Como consecuencia, Mariana, Kiko Matamoros y Nacho Palau no podrán comer de esta fruta tan básica en la alimentación de los concursantes hasta nueva orden.

En esta misma gala de Supervivientes, Anuar fue liberado de su acción de cuidar el fuego en solitario. Una tarea que en principio aceptó con humor (“pues si la audiencia quiere verme jodido con el fuego... ¡Lo tendréis!”, dijo entre risas), pero que con el paso de los días se le hizo mucho más duros. En el resumen ofrecido anoche, Anuar se lamentaba mucho y hasta dijo entre lágrimas que quería volverse a su casa.

