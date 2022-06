'Supervivientes 2022' ya ha naufragado con la eliminación de Marta y la continuidad de Anuar

Tenía todas las premisas necesarias para triunfar. Después de dos años de sequedad económica y austeridad en todos los aspectos, el equipo de Supervivientes conseguía cerrar uno de sus mejores castings. De primeras, por lo menos. El programa detectó algunos de los problemas que les llevaron a naufragar en las dos últimas ediciones… bueno, en la última.

La penúltima edición coincidió en plena explosión de la pandemia y con todos confinados en casa. Fue un éxito, rotundo, pero con poco mérito. No había mucha oferta televisiva en los días más oscuros de la pandemia.

Pero retomando el quid de la cuestión. ¿Qué ha pasado para que con tan buenas premisas, Supervivientes 2022 haya naufragado? Sí. Lo doy como perdido ya el barco. Metáforas náuticas aparte, la actual edición del concurso más salvaje de la televisión se ha propuesto que abandonemos en masa el programa. No tengo otra explicación.

Las expulsiones pueden ser a veces algo imprevisibles e incluso comprometidas para el equilibrio natural del programa. De eso, no caben dudas. Si la soberanía realitera reside en el público, debe hacerlo con todas la de la ley, pese a los deseos del programa. Sin embargo, sin necesariamente manipular ningún tipo de votación, sí que puedes reajustar algunas piezas para encajar mejor este tipo de eventualidades. ¿Qué quiero decir? ¿Que el programa manipule los votos y expulse a otro concursante en contra del criterio fidedigno y sabio del público? No, evidentemente.

Simplemente, puede remar a favor de obra. Anoche, Marta Peñate, otra de las grandes favoritas del concurso, resultó ser la nueva eliminada y competirá con Desi por el non grato billete de vuelta a España ¿Acaso el otro sector de la audiencia o el mismo programa se puede permitir decidir entre Desi Rodríguez y Marta Peñate? Para nada, y menos a estas alturas de la partida en la que la supervivencia, valga la redundancia, del mismo programa pende de un hilo.

Naturalmente, las últimas dos nominaciones han sido muy duras de pelear y han subido a la palestra los cuatro grandes favoritos del público. No pido que le concurso elimine esa semana la expulsión ni que repita ninguna nominación, pero sí que amplíe a dos las plazas de parásito. En otras ediciones lo han hecho. ¿Qué les costaba hacerlo en esta? Ambas son las mayores expertas del género en esa isla y se firmará un capítulo muy oscuro en la historia de los realities, si nos deshacemos de una de ellas porque este año al programa no le ha venido en gusto que en el palafito haya dos personas como se viene haciendo desde tiempos inmemorables.

Ante esta situación, no voy a posicionarme. Lo idóneo como espectador es que se queden ambas y que vayan expulsando al tercero en discordia. Nunca entenderé que nos veamos en esta tesitura, teniendo una Tania, un Yulen… Y por no decir, un Anuar. ¿Por qué no sale nominado? Se iría con el récord de ser el concursante menos apoyado de la historia.

Y porque estamos en Supervivientes y se vota para salvar, llega a ser Gran Hermano, y Nagore, despídete de tu récord. Menudo personaje se ha colado este año en Honduras. Anoche ganó la prueba de líder, que mérito no le quitaré al chaval tampoco, pero que rabia que ganen retos este tipo de concursantes. Y más cuando se cierne sobre ti la duda de la sospecha y que se extiende hacía los derroteros de las trampas.

Y es que Kiko Matamoros, hizo saltar el gordo: el milagro que obró Anuar con el fuego sagrado tiene de milagro lo mismo que ver a José Antonio Avilés contando una verdad. Finalmente, Matamoros tiró de la manta y desveló que Anuar en connivencia del grupo, también hay que matizarlo, creó el fuego de manera artificial. Sí le sumas este hecho, al de que Anuar es un concursante muy desconsiderado con sus compañeros y muy irrespetuoso, ¿qué deberíamos tener? Una nominación directa. ¿Y que tenemos? Inmunidad hasta el próximo jueves.

Si por algo digo que el barco de Supervivientes 2022 ya ha naufragado y que es difícil remarcarlo: Desi o Marta, una de las dos volverá el próximo jueves a España y Anuar líder de Cayo Paloma. ¿Que le hace falta más a esta edición para hundirse? ¿Fichar a Cristina Porta?

[Más información: No hubo tongo en 'Supervivientes': Desy simplemente no cumplió con las expectativas]

