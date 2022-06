‘Alta Tensión’ se hunde en su nueva franja: así han sido sus audiencias de la primera semana

Hace algo menos de un año, en agosto de 2021, Telecinco estrenaba una nueva etapa del programa Alta Tensión, un concurso de cultura general que antaño funcionó muy bien en Antena 3 con Constantino Romero y en Cuatro con Luis Larrodera como maestros de ceremonias. El encargado de estar al frente del mismo sería, en esta ocasión, Christian Gálvez. Fue presentado en horario nocturno, pero el objetivo de la cadena era plantar cara a Pasapalabra, de Antena 3. Cuando fue trasladado a la tarde, la cosa no funcionó. El programa no cuajó entre la audiencia, y entonces fue trasladado a las mañanas de Cuatro, donde siguió emitiéndose.

La franja matinal de esta cadena era un terreno muy difícil, en el que no cuajan los programas; El precio justo, sin ir más lejos, también fue desterrado de Telecinco hasta allí, y terminó siendo cancelado. Parecía que con Alta Tensión sucedería lo mismo, y que más pronto que tarde dejaríamos de verlo. No sucedió así: Mediaset siguió apostando por Christian Gálvez desde las 12:50 hasta las 13:45, y a fuerza de constancia, fueron anotando datos más optimistas. La tercera semana de mayo el programa marcó su máximo histórico en Cuatro con 6,5 puntos, por encima de la media de la cadena, y el lunes 23 marcó idéntico dato.

Cuando parecía que más oxígeno estaba tomando el formato, Mediaset decidió reestructurar la mañana de Cuatro una vez más, alargó el espacio de actualidad Las cosas claras de Diego Losada, y trasladó Alta Tensión hasta las tres de la tarde… Y no ha funcionado para nada. El programa no solo no ha conseguido mejorar los datos de su nueva franja, sino que ha perdido más de la mitad de su cuota de pantalla.

Así, la semana del 23 al 27 de mayo, empezando a las 12:50, la media de Alta Tensión fue de 5,4 puntos y 244.000 espectadores. Desde que empieza a las tres de la tarde, su media no ha superado los 2,1 puntos. El lunes marcó un 2% con 224.000 espectadores, el martes un 2% con 223.000, el miércoles un 2,1% con 227.000 espectadores, y el jueves un 2,4% con 267.000 espectadores. Esto deja, de momento, una media de 2,1 puntos con 235.000 espectadores.

Si bien en espectadores la caída no es demasiado pronunciada, lo grave es la importante pérdida de cuota de pantalla, que está a menos de la mitad de la media de la cadena, que este mayo fue de 4,9 puntos porcentuales. Destacar, además, que en la hora que se emite actualmente Alta Tensión hay mucho consumo televisivo; Antena 3 Noticias 2 se alza cada jornada como uno de los programas más vistos, por encima de los dos millones de espectadores, e Informativos Telecinco se suele alzar como el programa más visto de su cadena en la emisión de las tres de la tarde.

