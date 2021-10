‘Alta tensión’ vuelve a cambiar su mecánica para poder repescar concursantes eliminados

Alta tensión estaba llamado a ser el rival principal de Pasapalabra en la franja de tarde. El concurso que presenta Christian Gálvez no contó con el apoyo esperado y Mediaset lo trasladó a las mañanas de Cuatro; sin embargo, eso no significa que hayan tirado la toalla con este concurso, y prueba de ello es un cambio en su mecánica para poder repescar concursantes eliminados.

Tal como se apunta en un comunicado, en la próxima semana se llevará a cabo una nueva dinámica, una repesca para quienes queden en cuarta posición tras la prueba conocida como ‘Busca pareja’. Así, se enfrentarán a un panel en el que hay siete respuestas correctas y solo dos incorrectas. Tendrán 45 segundos para determinar las siete correctas con una única posibilidad de error. Si lo consiguen podrán regresar, pero si fallan quedarán eliminados definitivamente.

Hasta ahora, el concursante que quedaba en cuarta posición era directamente eliminado. El que ocupaba el atril número tres dejaba de jugar en las rondas finales, pero recibe 100 euros de premio de consolación y la posibilidad de regresar, mientras que los dos concursantes con más dinero acumulado se enfrentaban cara a cara en la final.

En los próximos días, Alta tensión alcanzará los 200.000 euros de bote, tras 37 entregas en las que ningún participante ha conseguido superar el reto final. Hasta ahora, Alta Tensión solo ha dado un bote en su cuarto programa, un premio de 67.400 euros que se llevó como premio el veterano Paco de Benito, ganador del rosco de Pasapalabra.

El anterior cambio de mecánica una semana después de su estreno

Este cambio en las reglas no es el primero que lleva a cabo el concurso. Solo cinco programas después de empezar su andadura televisiva y tras dar su primer bote, Alta Tensión anunció un cambio en sus reglas. La prueba final, conocida como ‘Minuto diabólico’ ya no constaría de un minuto, sino de 45 segundos. En esa duración deben encontrar ocho respuestas correctas entre 15 posibles; para saber si ha ganado el bote debe apretarse un botón, que dirá cuántos aciertos hay (aunque no cuáles).

Desde entonces, para aumentar el tiempo hasta ese minuto que se indica en el título habrá que llegar hasta esa prueba con los dos comodines del programa; si se logra solo uno, se añadirán 5 segundos.

Así, los concursantes tendrán que ver si utilizan los comodines en las rondas previas (en las tres primeras para no perder el dinero al fallar, en la cuarta para repetir turno). Esto haría el bote mucho más interesante, pero también más difícil, y trae al recuerdo la dinámica de Pasapalabra (que presentaba el propio Gálvez) al incitar a los concursantes a acumular todos los segundos posibles.

