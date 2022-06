La audiencia repesca a Desy y continuará en ‘Supervivientes’ tras el abandono de Juan Muñoz

El pasado domingo Supervivientes vivió un momento muy complicado. La audiencia debía elegir entre Juan Muñoz de Cruz y Raya y Desirée Rodríguez, actriz de la serie Veneno, para ver cuál continuaba su aventura en el reality y cuál volvía a España. El público eligió que ella fuese la eliminada, pero eso desencajó a su compañero, que visiblemente abatido dijo que no aguantaba otra semana más por su salud y que abandonaba de forma voluntaria, dejando el palafito sin concursantes parásitos.

La organización tuvo que improvisar una repesca esa misma noche para que el público eligiese si le daba una nueva oportunidad a Desy de continuar o no, y este martes Carlos Sobera en la gala de Supervivientes: Tierra de nadie le ha dado la resolución. Al preguntarle por qué esperaba ella que sucediese, la andaluza reconoció: “Si me voy, me voy a poder duchar y voy a comer y si tengo que volver con mis compañeros sería la persona más feliz del mundo, pero quedarme sola aquí terminaría loca”.

Tras esta valoración, Sobera le anunciaba que “la respuesta del público a esta pregunta ha sido que sí seas repescada”. “Mira que me lo esperaba, nada más que por verme aquí sola”, respondía ella, y el presentador le aclaraba que continuaba en el concurso, pero en calidad de parásito. Entonces apareció por sorpresa Luciano, su marido, que ya le dio una sorpresa el jueves, para volver a levantarle el ánimo. “Qué bien, que buena noticia, muchísimas gracias a la gente que la ha dejado, ojalá dure muchísimo porque se lo merece”, agradecía el defensor de Desy, que pudo pasar un rato a solas con la participante del reality.

El programa también anunció la reincorporación a la competición de Tania Medina, la modelo pareja de Alejandro Nieto, que fue apartada por motivos de salud. Tal como se había explicado anteriormente, la edición de que volviese o no quedaba en manos de los médicos, pues sufría riesgo de deshidratación al no tolerar líquidos ni sólidos.

Kiko Matamoros acusa a Anuar de hacer fuego de manera ilegal

A inicios del pasado mes de mayo, Anuar consiguió hacer fuego en tres minutos, y aunque la organización tuvo dudas, todos los concursantes hicieron creer que el mismo se hizo de manera lícita. Hasta ahora, que Kiko Matamoros, en un cabreo, ha acusado a Anuar de saltarse las reglas.

Todo comenzó por una discusión de comida: Kiko Matamoros quería elegir la piña más grande que se había conseguido, y a Yulen no le pareció bien. Acusó a Kiko de usar una vara para conseguir cocos de los árboles, algo que no está permitido, y de comerse cocos a escondidas con Nacho Palau.

Entonces Kiko brotaba y desvelaba que él habría hecho lo mismo, y que el grupo también hizo trampas con el fuego. “Suéltalo que vas de listo, no de lecciones de nada. ¿Con qué se encendió el fuego? Las pruebas las he visto yo. Hemos hecho todos lo mismo. Ni malo ni bueno, pero santos no, ninguno”, advertía el colaborador televisivo. “Soy el primero que dice que colaboró en la mentira del fuego. Yo fui el primero en saber cómo se había hecho, y tú el segundo”, le reprochaba a Yulen, por el tema de las trampas. El fuego ilícito se habría hecho con trozos de insecticida.

