Aleix Espargaró confiesa en 'El Hormiguero' las desventajas de ser un deportista de élite

Aleix Espargaró ha visitado en la noche de este martes el plató de El Hormiguero por primera vez. El piloto de motociclismo acudía al programa de Pablo Motos para hablar sobre su carrera, ya que actualmente lucha por el título mundial de Moto GP, donde se encuentra en segunda posición.

El presentador ha comenzado la entrevista hablando sobre lo sucedido el pasado fin de semana en el Circuito de Cataluña. "El domingo tuviste un despiste y creías que habías acabado la carrera cuando te faltaba una vuelta", contextualizaba el presentador. "Es un error muy grande, no vi bien la pizarra y me desconté de vueltas. Intentaré no irme hoy antes de que acabe el programa", respondía entre risas.

Pero aunque ahora esté mejor, todavía sigue tocado por lo vivido. "Lo pasé muy mal, delante del público de mi casa. Me puse a llorar y lo pasé muy mal, pasé mucha vergüenza. Somos humanos y son errores que puede haber. Le dije a mi mujer, 'vámonos para El Hormiguero a reírnos porque llevo dos días sin dormir'", aseguraba ante el aplauso del público.

Era en el gran premio de Argentina cuando el piloto conseguía su primera victoria, algo que no dudó en provocarle una profunda emoción. "Temblaba mucho en la última vuelta, recuerdo quitarme un peso de encima, porque todos los pilotos suelen ganar más de jóvenes, mi carrera ha sido un poco rara", además, confesaba su emotiva llamada con su mujer: "La llamé y solo le decía que lo habíamos conseguido, no le pude decir más porque se nos caían las lágrimas".

A raíz de esta confesión, el presentador quería saber cómo le gustaba celebrar sus triunfos, si lo hacía por ejemplo, "con una cerveza". "No me gusta beber alcohol. Me gusta celebrarlo con mi equipo. Pero sobre todo me gusta cenar sushi o pizzas con mi mujer y mis hijos. He tenido mi época de salir, pero ahora me voy haciendo mayor", comentaba entre risas.

Aunque confiesa que está viviendo un sueño, hay momentos en la vida de un deportista de élite que son muy duros. "Las lesiones son los peores enemigos que tenemos. Me he dedicado a mi pasión, pero con quince años desaparecí y dejé mi grupo de amigos. Empiezas a ser tu trabajo, pero acaba compensando". Además, afirmaba que las operaciones y las caídas acaban formando parte de uno mismo, y que finalmente "lo asumes". A esto añadía que "nunca he tenido miedo", pero que siempre se debe tener "respeto" hacia su deporte.

“Espero no irme antes de que acabe el programa”, @AleixEspargaro nos cuenta lo que le pasó este domingo en @MotoGP #AleixEH pic.twitter.com/Pti2nwTWFe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 7, 2022

[Más información: El emotivo gesto de Pablo Motos con una fan de 'El Hormiguero' que se encontraba entre el público]

Sigue los temas que te interesan