La jugosa oferta que recibió María Patiño para participar en un famoso reality de Telecinco

Olga Moreno va a regresar a la televisión. La que fuese esposa de Antonio David Flores es uno de los fichajes de Supervivientes: All Stars, tal como adelantó El Mundo, aunque todavía Mediaset no la ha confirmado como participante. Y, en ese sentido, Belén Esteban ha relatado hoy en Ni que fuéramos Shhh que la andaluza habría recibido la oferta, pero que todavía no habría nada firmado. “Se lo han ofrecido, y se lo está pensando”, detallaba la colaboradora.

“Olga Moreno, de momento, no sé si es porque es más sumisa, o porque se la exculpa, porque está manipulada por Antonio David Flores, pero a Olga Moreno no le ha pasado factura”, valoraba María Patiño. Y es que en el programa estaban hablando de si, como se quejaba Marta Riesco, ser novia o mujer del malagueño es algo que da problemas para encontrar trabajo en televisión. Y un ejemplo es este posible fichaje por Supervivientes.

En ese momento, David Valldeperas, director de Ni que fuéramos Shhh, intervenía: “¿María, a ti nunca te han ofrecido participar en Supervivientes?”. Y la gallega recogía el guante. “No, a mí me ofrecieron participar en Acorralados”, desvelaba.

“Fue hace mucho tiempo. Y yo no lo hago porque es que no sirvo para eso”, añadía María Patiño sobre aquella propuesta profesional que declinó. Tal como recordó Kiko Hernández, en Acorralados participaron, entre otros, Antonio David Flores y Raquel Bollo. Esta última fue compañera de Sálvame de todos los presentes, pero en la actualidad ninguno guarda relación con ella.

Así era ‘Acorralados’

Bajo el nombre de Acorralados: Aventura en el bosque, Telecinco adaptaba el formato The Farm en 2011. Era el mismo concurso que Antena 3 emitió como La Granja, y que más tarde Telecinco recuperaría como Pesadilla en El Paraíso.

Fue presentado por Jorge Javier Vázquez como moderador de las galas semanales, Raquel Sánchez-Silva en el establo y Christian Gálvez en el Última hora y los debates semanales. El reality tuvo una media de 2,5 millones de espectadores y cuotas entre el 18% y el 20% de share cada semana. Su final superó los 3,3 millones, con un 24,4% de cuota. Nagore Robles fue la ganadora de aquella aventura.

Acorralados, además, contó en su casting con figuras como Bárbara Rey, Álvaro Muñoz Escassi o Regina Do Santos, e incorporó a personajes salidos de otros programas del universo de Mediaset como Mari Ángeles Delgado, madre de Aída Nizar; la mencionada Raquel Bollo, de Sálvame, la acróbata vaginal Sonia Baby y los participantes de Mujeres y Hombres y Viceversa Brenda Cerdá y Pedro Reche.