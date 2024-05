Los dos bombazos que acompañarán a Sofía Suescun en 'Supervivientes All-Stars', la apuesta estival de Telecinco

Empieza a trascender la lista de concursantes de Supervivientes All-Stars. Cuando la presente edición del reality llegue a su fin, Telecinco reunirá a los aventureros más destacados de la historia del concurso. Por ahora, la cadena ha confirmado solo a Sofía Suescun.

"No quiero llorar, pero es inevitable. Pisar esto, para mí, no os imagináis lo que supone. Quien vio mi edición sabe todo lo que he vivido aquí, todo lo que sufrí, todo lo que aprendí, todo lo que me llevé", aseguró la que fue ganadora del formato en 2018 cuando le comunicaron la noticia.

Hace unos días, Algo Pasa TV reveló que la otra reina de los realities de Mediaset también participaría en la aventura. Y es que Adara Molinero volverá a Honduras solo un año después de concursar en Supervivientes 2023.

[El increíble cambio físico de los concursantes de 'Supervivientes 2024': el antes y el después de sus cuerpos]

La madrileña saltó a la fama en Gran Hermano 17, lo que le abrió las puertas de otros formatos: GH VIP 7, Secret Story y, por último, Supervivientes 2023. Molinero regresará a Honduras tan solo un año después de su primera experiencia en la isla. Entonces, alcanzó la segunda posición, solo por detrás de Bosco Martínez-Bordiú.

No obstante, sin lugar a dudas, este martes ha salido a la luz el que sería el nombre más impactante de Supervivientes All-Stars. Según El Mundo, Olga Moreno, tres años después de proclamarse vencedora, será concursante de este especial veraniego del programa.

Olga Moreno ganó 'Supervivientes 2021' Mediaset España

Se prevé que sea un fichaje realmente comentado, tanto para bien como para mal. Moreno, exmujer de Antonio David Flores, es la ganadora de Supervivientes más polémica de los últimos años. Arrebató el premio a Gianmarco Onestini, en una final que difícilmente olvidarán los espectadores del canal de Fuencarral.

Ganó 'SV' en pleno vendaval Rocío Carrasco

La malagueña se llevó el cheque de los 200.000 euros en pleno huracán mediático motivado por las confesiones de Rocío Carrasco. Solo unos meses antes, la hija de Rocío Jurado decidió romper con dos décadas de silencio, hablando abiertamente de su tortuosa relación con Flores y los hijos que tienen en común.

Olga Moreno en el especial 'Ahora, Olga' Mediaset España

Lo hizo en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que Olga no salía bien parada precisamente. Unos días después de la final de Supervivientes 2021, Mediaset consideró oportuno estirar el chicle de esta controversia. Así, preparó el especial Ahora, Olga, para que la entonces pareja de Antonio David respondiese a Carrasco y abordase otras cuestiones.