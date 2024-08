Una conocida presentadora de Telecinco se postula para ir a ‘First Dates’: “Soy la única soltera”

'First Dates Hotel', la nueva baza estival de Telecinco.

Cada martes, Telecinco emite una nueva entrega de First Dates Hotel, el nuevo programa derivado de First Dates de Cuatro, y que, como su nombre indica, está ambientado en un hotel en lugar de en el conocido restaurante de Mediaset.

Para invitar a que todos los espectadores se pasen esta noche por Telecinco, el programa Vamos a ver ha ofrecido un adelanto. “Tengo una relación familiar con el alcalde de Madrid, somos primos hermanos”, dice uno de los nuevos huéspedes del hotel, en lo que será la tercera entrega del formato. Además, vemos a un murciano explicarle a su compañera de velada cómo se usa la expresión “acho” en su tierra.

Aprovechando la ocasión, una de las presentadoras de Vamos a ver de este verano, Adriana Dorronsoro ha hecho un llamamiento desde el programa. Y es que ella misma se ha postulado para participar en el formato, dada su actual situación sentimental.

“Me encanta este programa, yo no me lo pierdo ningún día. Carlos Sobera, llévame que te voy a dar mucho juego”, decía con su habitual sentido del humor la comunicadora. “Si alguno más se quiere postular... A no, que aquí estáis todos emparejados y yo soy la única soltera”, añadía, con su habitual sonrisa.

Adriana Dorronsoro, que en 2017 se casó con Pablo Lasquetty, y más tarde se separó, ha hablado en varias ocasiones de su soltería en televisión. Y esta vez ha ido más allá, bromeando con la posibilidad de encontrar pareja ante las cámaras del conocido programa que produce Warner. Recordemos que, en el pasado, First Dates tuvo entregas protagonizadas por personas conocidas, como Yurena, Charo Reina o Leticia Sabater, entre otros. Quién sabe si, próximamente, también pasará por el restaurante (o el hotel) Adriana Dorronsoro.

Adriana Dorronsoro en 'Vamos a ver'.

Así es 'First Dates Hotel'

First Dates Hotel, que Mediaset España produce en colaboración con Warner Bros. ITVP España, cuenta con Carlos Sobera como anfitrión y flamante director del hotel; Lidia Torrent como recepcionista que ayudará a los solteros a su llegada a las instalaciones, al igual que Sergio López, DJ Keko, que realizará la doble función de botones y DJ; Adrián Pedraja como barman, que será testigo de las primeras miradas e impresiones de los daters nada más conocerse; y Arianna Aragón y Rocío de Porres ‘Rolita’, que serán las encargadas de atender las mesas de los solteros durante sus citas.