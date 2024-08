La canción de 'Socialité' sobre Terelu y sus "malabarismos para sobrevivir": "A '¡De Viernes!' pido un plus"

Si estos días hay una persona que tiene varios frentes abiertos, esa es Terelu Campos. Para hablar de ellos, la hija de María Teresa Campos concedió una exclusiva en la que se confesaba sobre el embarazo de su hija o sus supuestos problemas económicos, llegando a afirmar que hace auténticos "malabarismos para sobrevivir".

En concreto esta frase ha generado multitud de críticas hacia Campos, ya que se le presupone una buena posición financiera. En ¡De Viernes!, programa de Telecinco en el que colabora desde hace semanas, se disculpó por usar "malabarismos" e insinuó que ha tenido que hacer frente a gastos que no le corresponden.

Pues, bien, desde la misma casa, este lunes, 5 de agosto, el equipo de Socialité Club quiso tomarse la controversia desde el humor. El espacio de Divinity lo cebó a bombo y platillo durante toda la entrega: habían realizado un tema que bromeaba con la última entrevista de la tertuliana.

El formato de Fénix Media Audiovisual adaptó la letra de la popular Borriquito de Peret a la situación de Terelu. Los espectadores del canal temático pudieron ver una especie de videoclip compuesto por imágenes de la hermana de Carmen Borrego en diversos programas de Mediaset.

Mientras, se escuchaban frases como "y ahora no tengo ni para comprar porras, y en las exclusivas no pagan tanto, ya no aguanto". El 'hit' se acordaba hasta del espacio nocturno que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona: "A ¡De Viernes! pido un plus". Incluso en determinado momento, de la voz de quien cantaba se oía un carraspeo causado por la adicción al tabaco.

Así canta #SocialitéClub su nueva canción sobre los problemas económicos de Terelu: 'Pobrecita como tú' pic.twitter.com/JBOHYRZtVB — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) August 6, 2024

Después de que la versión diaria de Socialité ofreciese "el estreno apoteósico", María Verdoy aparecía en pantalla y, entre risas, aseguraba que la pieza era en tono de broma: "¡Que todo sean canciones hechas desde el cariño!".

El programa dio una de cal y otra de arena a Terelu Campos. Tras el chiste, Socialité Club contó con Mayte Valdelomar, amiga íntima de la madre de Alejandra Rubio. La invitada ejerció de contrapunto y defendió a Campos, señalando: "Ha pasado la muerte de su madre y tuvieron que afrontar una serie de gastos tremendos".