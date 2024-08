'Fiesta' recluta a un antiguo rostro de 'Sálvame' y 'Así es la vida' y ficha a un antiguo conocido de las Campos

Fiesta sigue en pleno proceso de renovación de colaboradores. Este fin de semana, el magacín vespertino ha sumado dos rostros más. Uno de ellos ha sorprendido, dado su anterior vínculo con la familia de la desaparecida María Teresa Campos. El segundo nombre refuerza su vínculo con Unicorn Content, dado que será el siguiente programa en el que entrar a colaborar de la productora tras TardeAR y La vida sin filtros.

El primero fue revelado este pasado sábado 3 de agosto. Se trata de Gustavo Guillermo, quien fuese mano derecha de la veterana periodista y que se convirtió en personaje mediático al convertirse en concursante de la octava edición de GH VIP el año pasado. El antiguo chófer de las Campos se ha estrenado como tertuliano de Fiesta opinando sobre las palabras de Terelu Campos en De viernes, así como de su polémica exclusiva en la revista Lecturas, de la que ha sido portada.

“Estoy contento y feliz por estar aquí con vosotros. Estoy un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a esto. He de decir que esto estaba ya hablado desde hace tiempo, no tiene nada que ver con lo que ha pasado estos días”, compartía el exchófer a Frank Blanco y Verónica Dulanto, dejando claro que las palabras de Terelu y su encontronazo con Bigote Arrocet, quien fue el invitado del Scoop del magacín nocturno.

[‘Fiesta’ paraliza el programa en directo para dar una desagradable y asquerosa sorpresa a sus presentadores]

Gustavo fue muy crítico con las palabras de la madre de Alejandra Rubio. “Es su hija y puede decir prácticamente lo que quiera, pero a mí no me gusta esa expresión que ha utilizado para referirse a María Teresa, diciendo que al final estaba ya casi cadavérica. Creo que a una madre hay que recordarla de otra manera, o al menos hablar de ella de otra forma. Yo a mi madre, a la que perdí hace mucho, siempre la recuerdo bien, como ella era, con su cara rellenita”, expresaba.

Este domingo 4 de agosto, la que se unía a Fiesta era Carmen Alcayde. Tras el final de Así es la vida, la periodista valenciana se reubicaba en TardeAR. Dado que su relación laboral con la compañía de Ana Rosa Quintana prosigue, puesto que ha aparecido como colaboradora en La vida sin filtros, era lógico que la excolaboradora de Sálvame se convierta en una tertuliana más en Fiesta.

Gustavo Guillermo en 'Fiesta'.

Carmen Alcayde en 'Fiesta'.

Lo interesante ha sido cómo le ha sentado a Belén Rodríguez ambos fichajes. Si con el de Gustavo estaba más contenta. “Merece una segunda oportunidad, me encanta que sea nuestro nuevo compañero”, confesaba; con el de Alcayde ha sido más cauta. No obstante, ambas parecían decididas a mantener una buena relación en el magacín. “Me gusta que estés aquí”, dijo Belén Ro, dándose la mano con Alcayde.