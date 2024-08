Terelu Campos, impertérrita ante las críticas por su actitud en 'De viernes' por las palabras de Bigote Arrocet

Había expectación por cómo iba a reaccionar Terelu Campos a las palabras de Bigote Arrocet en el Scoop de De viernes. La comunicadora se ha mostrado completamente impasible ante las palabras del humorista chileno. Es más, ha despreciado al ex de su fallecida madre y ha optado por el mutismo más absoluto. La malagueña sí que ha querido responder a las críticas sobre su polémica entrevista, en la que declaraba tener que hacer “malabares” para llegar a fin de mes, teniendo una persona a su servicio.

Lo primero fue la reacción de Terelu a las declaraciones del chileno, quien dio su opinión sobre la muerte de María Teresa Campos y en cómo sus hijas han vivido tras su deceso, así como también sobre el embarazo de Alejandra Rubio y el conflicto entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera. Fue tal su frialdad, que Santi Acosta y Bea Archidona tuvieron que, directamente, preguntarle.

“¿No quiere decir nada, no?”, le preguntó a Archidona con cierto tono de enfado, dado que Terelu no abría la boca. La periodista fue tajante en su respuesta a la presentadora. “Es que nunca he hablado de esta persona. Dice que me contesta, pero, debe ser que ve muertos o fantasmas con mi cara, porque yo nunca he hablado de esta persona. Solo agradecer a sus hijos pequeños el cariño, amor y respeto a mi madre”, señaló.

[Ni el cobrar la exclusiva ni el posado: la firma crítica de Pilar Vidal a Terelu Campos desde ‘Espejo Público’]

Una actitud severamente criticada por el público, que no entendían que Terelu no se prestase a ejercer de colaboradora, que es para lo que se le paga en el magacín nocturno producido por Mandarina. Ni siquiera habló de cómo Arrocet declaraba que las Campos le debían 50.000 euros o cuando las acusó veladamente de facturar a costa de su progenitora muerta.

Campos sólo opinó sobre lo que comentaba Arrocet en relación con las reflexiones de Ángela Portero o José Antonio León. Pero, Terelu, una vez más, no quiso meterse en el barro. “Yo tengo mucha paciencia, pero igual algún día se me acaba. Yo esto ya lo he vivido con otra persona, y van in crescendo”, expresó para zanjar con el tema: “¡No voy a hablar de este señor! Vaya a que venga pasado mañana contestar algo que yo le he contestado. ¡Estoy cabreada!”, zanjó.

'De viernes'.

La periodista sí que se mostró dispuesta a enfrentarse a las críticas de su entrevista para Lecturas, de la que ha sido portada. De la misma forma, Terelu se ha mostrado impertérrita a las críticas, aunque sí que ha querido matizar sus palabras sobre llegar a fin de mes. “¿Las críticas a mi entrevista? Me parecen fenomenales, ¡fantásticas! Me horrorizaría hacer una entrevista y que nadie dijera nada. Eso sería espantoso y me preocuparía de verdad”, comentaba.

“Yo adquiero, por temas personales, en un momento de mi vida, una serie de compromisos que tengo que seguir cumpliendo, aunque ya no se tengan que hacer... No tengo que dar explicaciones. Pero, cuando digo 'malabarismos' es porque, cuando has apagado un fuego que no era mío, te ha venido otro que no sabías. Perdón por la palabra 'malabarismos’”, matizó.

“Hubo un engranaje que hubo que hacerse para que una persona, que es la más importante de mi vida, tuviera cubiertas las necesidades que tenía que tener. Y lo volvería a hacer una y cien mil veces. Quien no lo entienda, ¡me la pela!”, concluyó.