Terelu Campos, sobre sus antiguos compañeros el nuevo 'Sálvame': "Yo no voy mendigando cariño"

Terelu Campos no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de sus antiguos compañeros de Sálvame. La periodista sigue mostrándose dolida por los comentarios que lanzan distintos colaboradores tanto desde Ni que fuéramos Shhh como en entrevistas en medios. “He tenido buenos compañeros y luego otros que creía que lo eran”, expresa la comunicadora en una entrevista.

La colaboradora de De viernes ha concedido una extensa entrevista a la revista Lecturas, de la que es portada, en la que ha hablado de cómo está viviendo el embarazo de su hija, Alejandra Rubio; así como el pronto primer aniversario de la muerte de su madre, sobre su relación con Carlo Constanzia, cómo vive el distanciamiento entre Carmen Borrego y su hijo y cómo lleva las críticas y los comentarios alrededor de la exclusiva de su hija o su fichaje por Telecinco.

Por supuesto, entre las preguntas, no han faltado las críticas concretas que le lanzan sus excompañeros de Sálvame. “He tenido buenos compañeros y luego otros que creía que lo eran. Incluso otros que he creído que eran amigos y amigan…. y no lo eran. El problema lo tienen ellos”, expresa tajantemente. De hecho, cuando le hacen referencia sobre el bloqueo que le ha hecho Belén Esteban, no duda tampoco en ser directa.

“No tengo nada que decir. Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Y en ese querer, puedo tener una diferencia de opinión, pero no paso nunca una línea porque te quiero. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No me engañes, ¡es innecesario! No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos”, señala.

En otras preguntas, Terelu reconoce haberse sentido “odiada” y ha afeado las reacciones a la exclusiva de su hija en la portada de Hola. “Vivimos en una doble moral, luego va Tamara Falcó, vende una exclusiva y no los veo arrancarle a ella la piel a tiras porque cobra”, exclama, para después declarar que cree que han utilizado a su hija para atacarle a ella.

Terelu Campos

“Me duele, utilizan a mi hija para hacerme daño. ¡Que se metan conmigo! Me parece muy cutre, cruel y perverso”, expresa, para después hablar del sufrimiento que ha vivido a raíz de esto. “He estado inmersa en tal estado de angustia que cuando me llegaba un mensaje felicitándome, yo me preguntaba por qué. Estaba tan centrada en que no hicieran más daño a Alejandra que no me daba cuenta de me felicitaban porque iba a ser abuela”, comparte.

De la misma forma, Terelu niega estar viviendo problemas económicos. “No estoy arruinada, pero el dinero que tengo es para vivir. Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar para ella. Me fui de Sálvame con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir”, detalla.