El nuevo ‘Sálvame’ desvela el dinero que podría haber cobrado Terelu Campos en ‘Mañaneros’

La guerra de Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, contra Terelu Campos no ha cesado lo más mínimo. Y, en concreto, esta tarde Kiko Hernández ha vuelto a cargar contra ella, destapando el dinero que cobraría en sus intervenciones en Mañaneros de La 1 y narrando algunas anécdotas que no dejan precisamente bien a la comunicadora.

En un momento del programa de este martes, Kiko se subía a su propio asiento para dar la cifra, que era mucho más alta que la que se embolsaban Lydia Lozano o Chelo García-Cortés, que rondaban los 400 euros por día. “Con todo su papo, y por eso tenía tanto interés en quedarse en las mañanas de Mañaneros y quitarle el puesto a Cantizano, que se va a la radio, y dice: esta es la mía, porque ahora voy a ganar más de lo que gano”, introducía.

Tras jugar al despiste y decir que cobraba más de 100, 200, 300 euros, y así, sucesivamente, se paró al llegar a 3.000. “Terelu ganaba por mañana en Mañaneros 3.000 euros”, afirmaba Kiko Hernández, provocando una fuerte indignación en Víctor Sandoval. “¡Anda ya! ¡Pero si eso tiene que aprobarse en el Senado y el Gobierno, pero si es dinero público!”, decía el periodista y cantante.

María Patiño hacía un paréntesis: si cobraba eso es legal, sobre todo, porque cobraría no de TVE, sino de la productora. “¡Qué barbaridad!”, añadía también la presentadora del nuevo Sálvame, que tenía “otra exclusiva”. Y es que para sustituir a Terelu en DCorazón han llamado a Lydia Lozano, pero ha preferido no aceptar la oferta para “priorizar algo muy importante para ella: la familia”. Algo que provocó el aplauso de los colaboradores del nuevo Sálvame.

El ataque de Kiko a Terelu no cesó ahí: también desveló “las razones por qué la primera vez que fue a Mañaneros no funcionó”. “Porque no se trataba con nadie”, sentenciaba. “¿Con los compañeros?”, le preguntaban. “Con nadie. Ni dar las buenas tardes, ni los buenos días, solo pedía café o Coca-Cola”, añadía Kiko.

Sin embargo, a Kiko le bailaron los datos. Y más adelante corrigió la información: Terelu cobraría 500 euros por entrega, y 3.000 euros es el caché de su papel de colaboradora en ¡De Viernes!.

Kiko Hernández, en 'Ni que fuéramos Shhh'.

“ Paga la productora”

Y, además, el que fuese presentador de Mejor llama a Kiko desveló una anécdota con Terelu Campos mientras grababan Sálvese quien pueda para Netflix. Un día Terelu le llamó para cenar en un restaurante japonés, y aunque a Kiko no le gusta mucho, aceptó por pasar tiempo con su compañera. La carta era muy cara, pero Terelu no se cortó a la hora de pedir platos.

Así, inventándose los nombres, Terelu habría pedido platos que costaban entre 450 y 2000 dólares, y la factura, que incluía varias botellas de vino, alcanzó los 5.000 euros. “Que se jodan, que paga la productora”, fue la reacción de Terelu al ver el importe. Un gesto que no gustó a Hernández, pues era un proyecto pequeño en el que “todos íbamos a una”.