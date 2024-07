Kiko Hernández habla alto y claro contra Terelu Campos en el nuevo ‘Sálvame’: “Es el personaje más ridículo de TV”

El pasado 28 de junio Carlo Constanzia dio una entrevista en ¡De Viernes!, la primera tras saberse que será padre junto a Alejandra Rubio. La charla tenía el ingrediente adicional de que su suegra, Terelu Campos, debutaba esa noche como colaboradora en el magacín, y juntos dieron una entrevista que ha generado cierta controversia. Y es que el actor no ha hablado precisamente bien del mundo del corazón, lo que provocó que le tuvieran que frenar en alguna ocasión.

Desde Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, han analizado todo lo que dijo Carlo, y también, cada una de las reacciones e intervenciones de Terelu Campos, quien antaño fue colaboradora y presentadora del formato cuando se emitía en Telecinco. Y ambas han sido muy señaladas por sus antiguos compañeros.

Así, Kiko Matamoros quiso destacar el momento en el que Carlo aplaudió que Alejandra Rubio “había tenido la entereza de tirar hacia adelante, teniendo todo en contra, no sé el qué, posiblemente que al padre le conocía de dos días”. “Dijo que hay que comparar, y no como otras que acaban tirando a su hijo a un contenedor o al cubo de la basura. No se puede ser más estúpido”.

Para Matamoros nadie del programa estuvo a la altura al no interrumpir a Carlo en tal discurso. Para él, habría que haber puesto en valor en ese momento a todas las madres “que de verdad son madres coraje. Madres que sin empleo, sin sueldos fijos, con una mínima ayuda del Estado, con problemas de salud, sacan adelante el embarazo por puro amor, y “sin necesidad de asegurarse una puta exclusiva de 100.000 euros”.

María Patiño recogió el guante lanzado por Kiko, y confesó que tras esa confesión apagó la tele, “y de verdad, que no suelo apagarla, porque me encanta la tele. Y es el momento que yo veo a Terelu riéndose, sonriendo ante esa afirmación. Porque yo digo: madre del amor hermoso, es que esa no es Terelu”.

“Yo no me atrevería ni a juzgar a una mujer que hace esas barbaridades”, añadía Patiño, en referencia a noticias de bebés que aparecen en el contenedor. “Lo que no entiendo es que Carlo, que ha estado en prisión, que ha estado metido en las drogas de los 10 años, que ha vivido y ha comido mierda, que la vida la ha pasado así por delante, que no se ha dado cuenta de nada, este chaval no tiene ni puñetera ni idea de nada”, se quejaba.

“El personaje más ridículo”

“Se ha convertido Terelu en el personaje más ridículo que hay en la televisión”, valoraba por su parte Kiko Hernández, sin piedad con la que un día fue su compañera. “En Sálvame a Terelu la teníamos en otra dimensión. Ella sabía medir mucho sus intervenciones, ella sabía mucho dónde estaba, dónde no estaba. Ahora mismo se ha convertido en el personaje más friki”, insistía Hernández.

El que fuese concursante de Gran Hermano 3 estaba dando a entender que su comportamiento se debe solo al dinero. Y que si cobra bien le da un masaje televisivo a su yerno. “Para mí ha perdido cierta dignidad. Porque hay un tío ahí que se está riendo de todo”, añadió en ese mismo sentido Marta Riesco. Una afirmación que no gustó demasiado a María Patiño.