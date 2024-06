Frenan a Carlo Costanzia en 'De viernes' por sus ataques a Ana Rosa Quintana: "No hay que entrar en ese juego"

Telecinco ha sabido jugar bien sus cartas para estabilizar los datos de De viernes frente a Tu cara me suena. El magacín ha firmado un notable 12,5% de cuota y una media de 967.000 espectadores, los cuales han vivido expectantes por el fichaje de Terelu Campos como nueva colaboradora del magacín de Mandarina. Para más inri, la comunicadora vivió un cara a cara con Carlo Costanzia, su actual yerno.

El hijo del famoso aristócrata se sentó el programa. Según dijo Belén Esteban en Ni que fuéramos Shhh, lo habría hecho cobrando más de 75.000 euros. Por supuesto, eso no ha impedido que tuviera que hacer frente a las críticas que ha recibido de figuras de Telecinco como Alessandro Lequio o Ana Rosa Quintana. Ambos han sido los más escépticos tanto con él como con Alejandra Rubia por la portada que han protagonizado en ¡Hola!, en la que hicieron público el embarazo de la hija de Terelu Campos.

Al primero contra el que cargó fue Lequio. El ex de Antonia Dell’Atte y Ana Obregón afeó la actitud de Alejandra Rubio en Vamos a ver. “Cuando ella habló de no querer ser personaje, habló de principios, principios que se van a tomar por saco cuando te pagan. Espero que hayan sacado todo el dinero posible, pero eso sí, espero que no pongan cara de pedo cada vez que le preguntemos por la evolución. Quedarte embarazada cuando no llevas ni un mes con tu pareja es una irresponsabilidad”, expresó.

El actor de Toy Boy señaló con tono chulesco que nadie debe darle lecciones de planificación familiar. “Voy a ir pasito por pasito. Muchas gracias por los consejos, si tengo que llevar protección o no, lo aprecio mucho. Creo que soy mayorcito ya para saber cuándo me lo tengo que poner y cuándo no”, declaró.

“El personaje este de Lequio, qué cansino es el pobre hombre. Creo que no hay ninguna necesidad de faltar el respeto, de insultar, de decir que si uno tiene cara de pedo, no sé si él se ha mirado al espejo bien, ¿qué cara cree que tiene?”, comenzó a decir en su ataque al italiano.

Carlo Costanzia en 'De viernes'.

“No creo que sea necesario faltar al respeto y sobre todo una persona que se ha dedicado toda su vida a dar exclusivas cortando el césped, que si hubiera podido hubiera vendido a su madre”, prosiguió, evitando lanzar las duras y graves acusaciones que lanzó su progenitor en el mismo programa semanas atrás.

“No voy a entrar tampoco en discursos que se hablaron aquí que comentó mi padre, vamos a dejarlo cerrado. Lo que sí me gustaría es que se le pase tanto odio que tiene, no sé, que el odio es malo, que haya un poco más de cariño y amor, que es una noticia buena, veo una de respeto y profesionalidad”, concluyó.

Después fue a atacar a la presidenta de Unicorn Content. Ana Rosa Quintana lamentó que la colaboradora de Fiesta y Así es la vida, que sigue perfilando un perfil de tertuliana en distintos espacios de Mediaset, haya optado por “vivir sólo de exclusivas”. “Van a vivir [de ello]. Pero una cosa es hacer exclusivas y otra cosa es vivir de las exclusivas, no tener otro trabajo. Es muy joven, llevan cinco meses y ya está embarazada de casi cuatro... ¿La primera noche se quedó embarazada?”, cuestionó la conductora de TardeAR.

Carlo Costanzia y Terelu Campos en 'De viernes'.

"No te está juzgando"

El hijo de Mar Flores lanzó unas declaraciones más que poco acertadas contra la comunicadora. “Ana Rosa, buenas noches, si me estás viendo. Ostras, con la edad y la experiencia que tienes, que poca educación dar cierto tipo de opiniones. La primera noche no sé... Si quieres la próxima vez te invito a mi casa para que tú sepas cuándo se hace y cuándo no”, lanzó, provocando que todos los colaboradores del magacín nocturno afeasen sus palabras.

La primera fue la presentadora del formato, Bea Archidona, quien frenó rápidamente esos ataques. “No, Carlo, no hay que entrar en ese juego”, señaló. Antonio Montero, quien también ejerce de tertuliano en TardeAR, no dudó también en defender a su compañera. “No deberías faltar el respeto a una persona como Ana Rosa. Es una insinuación un poco fea”, replicó de manera rotunda. “Ella no te está juzgando”, agregó Patricia Pérez, también muy seria.

“Simplemente, estoy respondiendo a una persona que creo que ha dicho cosas feas sobre un embarazo. Quería aclarar a esta señora que no vivo de exclusivas”, zanjó Costanzia antes de pasar a otros asuntos.