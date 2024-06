Lara Álvarez reaparece en televisión tras su salida de Mediaset y se sincera sobre el bullying que sufrió

Lara Álvarez ha reaparecido en televisión. Tras su salida de Mediaset España y futuro desembarco en RTVE, donde se pondrá al frente del concurso La conexión, la periodista asturiana ha acudido como invitada a El show de Bertín. Fuertemente comprometida en la lucha contra el acoso escolar, la comunicadora ha compartido los duros momentos que vivió en su infancia debido al bullying que padeció.

En una conversación distendida con Bertín Osborne, hubo un momento en el que el presentador le preguntó sobre los motivos que le han llevado a involucrarse en la lucha contra el acoso escolar. Recientemente, Álvarez contribuyó con su imagen para la Fundación ColaCao, dentro de su proyecto Educando contra el bullying. La comunicadora lanzó una reflexión para luchar contra esta lacra social.

La periodista no dudó en hablar de cómo vivió acoso escolar cuando era niña. “Por ambas cosas [por haber sufrido acoso de niña y por concienciar]. Yo sufrí bullying con 9 años en el colegio. De hecho, fíjate, yo sufrí acoso escolar porque fui a un programa en el que los niños imitaban a cantantes, Menudo show y no Menudas estrellas, en el que sí que cantaban”, comienza explicando.

“Fui con 9 añitos. Lo presentaba Raquel Meroño en Antena 3. Me acuerdo que, después de muchas llamadas de teléfono a escondidas de mis padres, me escogieron. Quedé segunda en el concurso. Al día siguiente, cuando llegué al cole con el premio que tenía la estrella, nadie me hablaba. Esto, con 9 años, no lo entendía. Lo primero que pensé fue qué había hecho mal. A partir de ahí, se desarrolla una serie de acontecimientos muy desagradables, entre los que hubo violencia física”, compartía la periodista ante la seria mirada de Osborne.

El presentador exclamó y la comunicadora reveló que había sufrido “balonazos”. “Me tiraban piedras. Había también insultos. Ahí no estabas tú como primo Zumosol”, comentó cómplice. El comentario vino porque Osborne también está concienciado contra el acoso escolar y le compartía que, cuando era niño, al tener una complexión atlética y fuerte, sus compañeros que sufrían de bullying acudían a él para que los defendiera, “como el primo de Zumosol”.

Lara Álvarez y Bertín Osborne en 'El show de Bertín'.

“Estaba el apoyo de mis padres, que se enteraron con el tiempo. Al final, lo hablé”, expresaba la periodista. Osborne justo le preguntaba sobre si hay muchos niños que se callen el bullying que sufren en el colegio. “Hay muchos que se lo callan por el miedo que hay en las consecuencias. Precisamente, es lo que busca el agresor, aunque sea un menor. Busca aislarte, que te calles, que no lo cuentes y así hacerse fuerte. Los niños que acompañan a ese agresor, es más probable que lo hagan por miedo a que les pase lo mismo que por otra cosa”, explicaba.

“Por eso es tan importante hablarlo. Yo encontré el apoyo en mis padres. Si no es en ellos porque no tienes esa confianza, pues en una figura de referencia. Pero es fundamental hablarlo. Te das cuenta de que cambia todo, cambia el rumbo. En mi caso, echamos en falta el apoyo del colegio. Cuando hice público mi caso, sigue siendo una necesidad tanto de los padres como de los niños que se ven aislados siendo las víctimas. En muchos casos, hay que cambiar de colegio. No digo que ocurra con todos, pero eso paso”, denunciaba.

Álvarez reveló cómo ella tuvo que cambiarse de colegio. “El director dijo que era más fácil aislar a 1 que a 20. Acabé haciendo los exámenes en una sala aparte frente a la gente que acosaba”, confesaba, para comentar que, en la mayor parte de los casos, los menores que acosan a otros esconden “una herida o un trauma”.