El sentido adiós de Carlos Latre a 'El Hormiguero' antes de saltar a Telecinco: "Un show que es y será historia de la TV"

A Pablo Motos sólo le queda un programa por emitir de esta temporada de El Hormiguero. Será el lunes 1 de julio cuando Santiago Segura se convierta en el último invitado en ir a pasárselo bien al programa producido por 7 y acción. Eso sí, antes de que se produzca este cierre, el formato ha vivido la emocional despedida de Carlos Latre. El de Castellón ha querido dedicar unas palabras tanto al espacio como a su equipo.

Este pasado viernes 28 de junio, Latre aprovechaba para despedirse de un programa que lo acogió en 2018 y en el que ha permanecido hasta esta temporada 23-24. Ha sido en Instagram donde ha compartido un largo vídeo en el que se le ve caracterizado o en vías de ello de personajes tanto de la política como de otros ámbitos. Un entrañable vídeo en el que hacía un repaso por su trayectoria en el formato.

“Ayer acabó temporada de El Hormiguero y también mi participación en este gran programa. Quiero dar las gracias a Pablo Motos y Jorge Salvador por hacerme partícipe de un show que es y será historia de la televisión. También a todos y cada uno de los miembros de su equipo que me han tratado con tanto cariño”, expresaba en el post de Instagram.

“Gracias a Anna Cartes, Elisabeth Sánchez Fernández, Francisco Florido y Nat Goiceder [equipo de maquillaje] por un excelente trabajo. He hecho muchísimos personajes que han creo han aportado muchas risas y me llevo un buen recuerdo. Y gracias a vosotros por vuestro cariño siempre”, proseguía.

A pesar de comentar que había terminado la temporada del programa que conduce Motos, esto sucederá el 1 de julio con la presencia de Santiago Segura, quien irá a promocionar Padre no hay más que uno 4, que se estrena en cines este 17 de julio.

Telecinco ya ha comenzado a promocionar el salto de Latre a Mediaset, en la que se ve cómo el humorista va llegando a los platós de la cadena en Fuencarral. “Latre es mucho Latre”, se puede leer en el teaser que ha compartido el canal. La promo no muestra el rostro del presentador, quien todavía sigue ligado a Atresmedia como jurado de Tu cara me suena. La undécima temporada del talent show de Antena 3 finalizará a mediados de este mes de julio.

La cadena de Mediaset vuelve así a intentar apostar por un formato para el access prime time tras la fallida propuesta de Cuentos chinos. Latre se convertirá así en competidor de Motos y El Hormiguero, así como del programa que conduzca David Broncano en La 1, el cual no podrá llamarse La Resistencia tras no llegar a un acuerdo para usar el nombre del formato que pertenece a Movistar Plus+.