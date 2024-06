Malas noticias para David Broncano y su equipo: no podrán usar la marca 'La Resistencia' en TVE

Tras toda la polémica de su fichaje, David Broncano podría aterrizar en Televisión Española con problemas. A falta de dos meses para que La Resistencia desembarque en la pública, aún no existiría ningún acuerdo entre la Corporación, El Terrat y Movistar Plus+ para que el programa mantenga su nombre original.

De ello informa El Independiente. A día de hoy, la marca sigue siendo propiedad de la plataforma de Telefónica y la empresa no querría desprenderse de ella. De hecho, si no hubiera un trato entre las partes, Movistar Plus+ podría recuperar el formato en otra ocasión, con otro presentador. O, simplemente, retirar el 'show' de su programación y no liberar la marca.

Según el citado medio, la dirección de la empresa de Tres Cantos no ha tomado una decisión en firme con la marca de La Resistencia. Tampoco se descarta que El Terrat y el ente público contacten para evaluar la situación y tratar de buscar una solución.

Por el momento, la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, en respuesta a una pregunta parlamentaria, se refiere al espacio como "nuevo programa access PT". Además, señala que está obligada contratar a Broncano, así como al resto de su equipo. Esto incluiría a Jorge Ponce, a Ricardo Castellá y a Grison.

Por otro lado, Cascajosa advierte que la Corporación tiene derecho a veto sobre el personal de La Resistencia que no considere que cumple con condiciones "objetivas". Asimismo, "la productora gozará de libertad de producción y creativa", siempre y cuando se atenga al Manual de Estilo de RTVE.

Ricardo Castellá y Grison, en 'La Resistencia' Movistar Plus+

RTVE estará en su derecho de "las modificaciones que resulten necesarias para adecuar el contenido de los guiones y demás aportaciones creativas". Esta era una de las principales preocupaciones de los seguidores del formato de El Terrat cuando se confirmó la noticia, que este mantuviese su esencia original.

28 millones de euros

El fichaje de David Broncano por TVE fue aprobado por el Consejo de Administración el pasado 10 de abril, después de una crisis interna sin precedentes en el ente. La Resistencia -o el título que finalmente reciba- se emitirá en el 'access' de La 1 por dos temporadas, a razón de 14 millones de euros cada una.

Competirá de tú a tú contra Antena 3, con la intención de destronar al rey de la franja, El Hormiguero. Al duelo entre Broncano y Pablo Motos se ha sumado Carlos Latre, la apuesta de Telecinco para robarle unas décimas a ambos formatos a partir del curso que viene.