La pulla de Denisse Peña a David Broncano: le 'echa en cara' que 'La Resistencia' sustituya a su serie en TVE

Denisse Peña y Gabriel Guevara acudieron este miércoles, 19 de junio, a La Resistencia. Ambos actores están promocionando Desde el mañana, serie ya disponible en Disney Plus. Más allá del estreno, como sucede casi a diario, salió a colación el fichaje de David Broncano por RTVE la próxima temporada.

Lo llamativo es que el aún presentador de Movistar Plus+ tenía enfrente a una de las actrices de la ficción a la que sustituirá su programa, 4 estrellas. Peña da vida a Desi, la hija de Angelita, en la tira diaria de Good Mood, que pronto desaparecerá de parrilla.

La joven esperó hasta las preguntas del dinero y el sexo para mencionar el tema. En primer lugar, aclaró que no tenía grandes cantidades de dinero en el banco porque se compró una casa "hace 4 años": "Fue una gran inversión. Más luego la reforma, amueblarla... Ahí estamos".

En el momento de hablar de relaciones íntimas, Denisse dejó estupefacto al comunicador: "Cero". "Madre mía, en el dique seco", agregó Broncano, si bien esto tenía fácil explicación por parte de la artista: "Es que, claro, trabajo en una serie diaria".

Cuando David se interesó por saber de qué proyecto se trataba, la entrevistada aprovechó: "Qué bien que hayas sacado este tema. 4 estrellas, en La 1 de Televisión Española. Por las noches". El conductor de la plataforma de Tres Cantos no sabía dónde meterse.

Finalmente, logró explicarse: "A ver... Yo quiero pensar que no son cosas relacionadas". "No, no, para nada", se apresuró a responder Peña. "Son cosas distintas, son decisiones que se toman por distintos lados. Me sabe mal ahora, claro", añadió Broncano.

Ella insistía en restarle importancia al asunto y recordaba el regalo con el que había obsequiado al programa minutos antes: "No pasa nada. Te he traído la piedra para los nuevos comienzos". Eso sí, no perdió la oportunidad de lanzar una nueva pulla: "Estaba entre la piedra y mi finiquito. Pero la piedra es más bonita".

Mientras tanto, Grison se hacía el loco: "Ah, claro, ¿ella se pira porque entramos nosotros?". Después de confirmárselo, David Brocano intentaba ser lo más diplomático posible con Denisse y el resto del reparto de 4 estrellas: "Sois gente muy talentosa y seguro que en breves os salen muchísimos proyectos".