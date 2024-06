Danna Paola contesta a las preguntas del sexo y el dinero en 'La Resistencia': en ambas supera los últimos récords

Danna Paola, con más de 33,5 millones de seguidores en Instagram, visitó La Resistencia la noche de este lunes y dejó asombrado a todo el mundo con sus confesiones. Con su buen rollo y sinceridad habitual, Danna respondió a las dos preguntas clásicas del programa, sorprendiendo tanto a David Broncano como a la audiencia.

"La verdad, en lo que más gasto hoy en día, y creo que coincido con Shakira en esto, es en sueldos. Cien por ciento. Invierto mucho en las producciones de mis 'shows'. Y la verdad es que dinero en el banco no tengo mucho, porque está invertido, ¿para qué tenerlo estancado? Hay que moverlo", comentó la artista cuando Broncano le preguntó sobre su patrimonio.

El presentador, como siempre, queriendo ir más allá, verificó el dato en Google. Al parecer, el patrimonio de Paola está valorado en aproximadamente 9 millones de dólares. "Yo creo que se queda corto, Danna", aseguró el comunicador, a lo que la cantante respondió: "Lo veo bien, pero están invertidos".

Además, Danna Paola también se lanzó al revelar detalles sobre su vida íntima: "Yo he estado de gira últimamente y la verdad es que no me va mal. Podría decir que unas 10 veces. Nos va bien, nos va bien. No me quejo". En ambos casos, se trata de cantidades significativas y, sobre todo, superiores a la de los últimos invitados.

Las acciones de Google deberían bajar después de ofrecer un resultado tan lejos de la realidad. Está mucho más forrada, @dannajustdanna pic.twitter.com/L4VqnId7fR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 17, 2024

Por otro lado, la joven de 28 años anunció durante la entrevista es que, de ahora en adelante, se presentará simplemente como Danna, dejando atrás su apellido. Este cambio simboliza una nueva etapa en su carrera y vida personal.

La visita de Danna al espacio de Movistar Plus+ coincidió con la presentación de su nuevo disco, Childstar. Frente a Broncano, se sinceró sobre su pasión por la música y cómo ha sido clave invertir en equipo y producción para alcanzar su éxito actual. Incluso compartió sus reflexiones sobre la salud mental de los artistas.

«Toqué fondo a nivel personal. Tenía miedo de unirme al club de los 27» @dannajustdanna



Nunca serán pocas las veces que se reivindique la salud mental. pic.twitter.com/vq1xSdHv80 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 17, 2024

Más allá de la entrevista en sí, David Broncano aprovechó para bromear sobre la futura mudanza de La Resistencia a TVE. El presentador jiennense aseguró que, con invitados como Danna, la audiencia solo puede ir en aumento.