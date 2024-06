El radical cambio físico de Rubén Torres tras 103 días en 'Supervivientes': su reacción al verse en el espejo

Marieta Díaz, Arkano, Pedro García Aguado y Rubén Torres. Cuatro finalistas, solo un triunfador. Este martes, 18 de junio, Supervivientes 2024 proclamará a su ganador tras 103 días de estancia en Honduras. Más de tres meses en los que todos los concursantes, en mayor o menor medida, han experimentado significativos cambios físicos.

Antes de la final del 'reality show' de Telecinco, los cuatro últimos participantes que quedan en el concurso han gozado de un privilegio: mirarse en el espejo y darse una ducha, después de más de 100 días sin hacerlo. Las reacciones al ver sus nuevos cuerpos han sido impagables.

En Torres, concretamente, han sido más que evidentes ha sido más que evidente. Al verse a sí mismo, el bombero no daba crédito. "¡Hala! Qué delgado. Y qué rubio", señalaba el tatuador, sin parar de tocarse el pelo. Aun así, el catalán pensaba que se "iba a ver más náufrago".

"No tengo culo. Me faltan pizza y chuches", bromeaba Rubén. En el vídeo compartido en la web de Telecinco, también se ha podido ver al robinsón disfrutando, por fin, del agua corriente y hasta bailando en plena ducha: "¡Madre mía! Qué bien huele...".

Rubén Torres fue el último superviviente que se coló en la final del formato de Cuarzo Producciones. El pasado domingo, en la semifinal y por tan solo 13 votos de diferencia, el de Sabadell dejó a Gorka Ibarguren fuera. La propia Sandra Barneda no se lo creía: "Durante la publicidad, hemos tenido que recontar los votos. Entre el finalista y el expulsado solo hay 13 votos de diferencia".

El cambio físico de Rubén Torres, concursante de 'Supervivientes 2024' Mediaset España

"Hemos recibido cientos de miles de votos esta noche. El salvado, el cuarto finalista, ha obtenido un 50,003% de votos. Está tan ajustado que hemos tenido que ir a las décimas. El expulsado ha obtenido un 49,997%. ¡No había pasado nunca!", exclamaba, realmente sorprendida, la presentadora de Conexión Honduras.

Ibarguren, finalmente, se quedaba a las puertas de la gran final. El equipo de Supervivientes, tanto el que estaba en Honduras como el que estaba en España, no se lo podía creer. "Lo siento muchísimo, Gorka", lamentaba una emocionada Laura Madrueño, dada la condición de favorito que ha tenido el vasco durante todo el programa.

"Quiero felicitar a los cuatro finalistas. Esta aventura, si alguien cree que no es real, tengo que decir que todo lo contrario. Se pasa fatal. Es la más difícil que he hecho. La he disfrutado, no estoy triste, voy a casa con lo que más quiero en el mundo. Muchísimas gracias a todos", fueron las últimas palabras de Gorka en Honduras.