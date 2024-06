Desvelados algunos de los temas que se hablarán en 'El diario de Jorge': "Ven a contármelo"

El estreno de El diario de Jorge va acercándose. A un mes vista del regreso del presentador de Badalona a las sobremesas de Telecinco, la cadena ya ha comenzado a promocionar el talk show, que tomará el relevo de Así es la vida el 29 de julio. En el avance, el comunicador revela parte de los temas que se abordarán en el programa producido por Boomerang TV.

“Todas las tardes, vamos a contaros un montón de historias para entretenernos y divertirnos. ¿Os creéis la pareja del año, pero no os ven futuro? Ven a contármelo. ¿No soportas que tu hijo parezca un marciano? Ven a contármelo. ¿Tienes fantasmas en casa? No cuentan familiares, pues ven a contármelo. ¿Te tocó la lotería y eso te arruinó la vida?”, pregunta el presentador.

“Ven a contármelo. Todas las tardes vamos a compartir historias, sorpresas y mucha diversión. Os espero en El diario de Jorge”, finaliza. Con lo cual, parte de los temas que se tratarán en el talk show estarán relacionados con parejas aparentemente imposibles, problemas intergeneracionales, misterios sobrenaturales o situaciones excepcionales con las que visibilizar distintas realidades.

[El sentido homenaje de Jorge Javier Vázquez a Mila Ximénez tres años después de su muerte: “Las casualidades no existen”]

Todo al ritmo de Shake It Off de la exitosa Taylor Swift. Será el retorno de Jorge Javier Vázquez a las tardes de Telecinco tras la cancelación de Sálvame. El comunicador barcelonés está viviendo un momento dulce en Mediaset. Tras el rotundo éxito de Supervivientes, el de Badalona está conduciendo la edición All Stars y se hará cargo también del regreso del formato Hay una cosa que te quiero decir.

El lunes 29 de julio será cuando se produzca el regreso. Servirá también para testear el éxito de El diario de Jorge, aprovechando justo la temporada estival. A diferencia del magacín de Cuarzo, el talk show de Boomerang TV contará con media hora más que será restada de TardeAR, que verá concentrado sus temas en una duración de dos horas y media.

Promo de 'El diario de Jorge'

El diario de Jorge se enfrentará con Sueños de libertad, el formato más seguido de la franja y también la ficción más vista de la televisión española; con el serial La Moderna, que está confirmado que su emisión se alargará hasta finales de 2024; el magacín Todo es mentira, convertido en uno de los emblemas de Cuatro; el programa Zapeando de laSexta y el magacín Ni que fuéramos, que tienen sus antiguos compañeros de Sálvame en Canal Quickie y que se ve también en Ten TV.