El sentido homenaje de Jorge Javier a Mila Ximénez tres años después de su muerte: "Las casualidades no existen"

El 23 de junio es una fecha realmente señalada en Mediaset España. Ese día, el año pasado, Sálvame echaba el cierre en Telecinco tras 14 años en antena. En 2021, el irreverente programa vespertino vivía la mayor pérdida de su historia: la de Mila Ximénez a los 69 años, a causa de un cáncer de pulmón.

Jorge Javier Vázquez, íntimo amigo de la colaboradora televisiva, no quiso perder la oportunidad de recordarla en la gala de Supervivientes All Stars. Lo hizo, precisamente, frente a otro rostro de la cadena que mantuvo una relación muy especial con ella, Adara Molinero.

Este domingo, tras sufrir un ataque de pánico en el estreno del programa, Molinero se debatía entre participar en la edición especial 'reality' o volver a España. Sin embargo, antes de que la madrileña comunicase su decisión, Vázquez hizo un pequeño alto en el camino para acordarse de su gran confidente.

"Voy a aprovechar para hacer algo, Adara. Fíjate, a mí normalmente no me toca trabajar los domingos, pero hoy sí me ha tocado trabajar de manera excepcional, para presentar este programa", comenzaba diciendo el comunicador del grupo de Fuencarral.

"Me ha tocado estar contigo, Adara, y me gusta poder hacerlo contigo, porque hoy se cumplen tres años desde que se nos fue Mila Ximénez, con la que compartiste experiencia en Gran Hermano VIP", señaló Jorge Javier, mientras la superviviente, desde Honduras, se percataba de la efeméride y enviaba un beso al cielo.

Adara Molinero y Jorge Javier, en 'Supervivientes All Stars' Mediaset España

"También fue concursante de Supervivientes. Aprovecho, Mila, para dedicarte el programa de hoy. Las casualidades no existen. Aquí estamos hoy para ti. Siempre Mila con nosotros", concluyó el comunicador de Badalona, para proseguir la conexión con Adara.

Adara y Mila, buenas amigas

En efecto, tal y como explicó Jorge Javier Vázquez, Adara Molinero y Mila Ximénez coincidieron en la casa de Gran Hermano VIP 7, concurso que ganó la joven. A pesar de algunos conflictos iniciales, Molinero y Ximénez acabaron haciendo buenas migas y mantuvieron la relación fuera de Guadalix de la Sierra.

De hecho, en septiembre de 2021, cuando Adara entró a la casa de Secret Story para proponer una misión a los participantes, todos los recuerdos con Mila se le vinieron encima: "Me han venido muchos recuerdos de una persona que era muy especial y que lo sigue siendo, a la que quiero muchísimo. Desde aquí, quiero mandar un beso al cielo".