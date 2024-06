Tremenda bronca entre Adara Molinero y Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars': "Me juzgaste como mujer y amiga"

Adara Molinero ha reculado y ha arrancado, ya sí, su experiencia en Honduras. El pasado jueves, presa de un ataque de pánico, la concursante de Supervivientes All Stars se negó a saltar del helicóptero, por lo que el 'reality show' le ofreció posponer la decisión hasta este domingo, 23 de junio.

Una vez accedió y saltó del helicóptero, la actitud de Molinero cambió por completo. La madrileña demostró que llegaba al concurso con la escopeta bien cargada, algo que resultó evidente en el encendido de la palapa. Y es que no a todos sus compañeros les sentó bien su regreso. En especial, a Marta Peñate.

"Las condiciones físicas que ella tiene son diferentes que las que nosotros tenemos", soltaba la novia de Tony Spina, que no tardó en recibir el contraataque de Molinero: "Cómo sabía que iba a aprovechar el momento". Ambas supervivientes se enzarzaron en una dura discusión.

No tardaron en salir conflictos ajenos al concurso. Peñate aseguraba que tenía a la de Alcobendas "muy calada", a lo que ella respondía: "Es lo que has hecho, destrozarme durante ocho años a todo 'reality' al que he ido. La diferencia entre tú y yo es que yo no hablo de ti. Me has juzgado como mujer, como amiga y como todo".

"La vida y la justicia me han dado la razón", se limitaba a decir Marta, que, poco después, acababa rompiéndose: "No estoy en un momento de mi vida bueno, no estoy preparada para todo esto y no tengo ganas de discutir con nadie". Incluso amenazó con abandonar la experiencia: "Que entre de nuevas y me diga que tengo un guion aprendido... Estoy en otra época de mi vida, me quiero ir, de verdad".

Así tomó Adara su decisión

Antes de este enfrentamiento, Jorge Javier Vázquez empezaba la gala conectando con el otro lado del charco, con el propósito de conocer la determinación de Adara. El programa de Telecinco hizo presión enseñándole un vídeo en el que su novio, Alex Ghita, le daba ánimos: "Te espero una semana, un mes o toda la vida".

"En estos momentos, muchísima gente está pendiente de tu decisión. Tu amigo Jonan Wiergo está aquí y está intranquilo. Te ha visto resoplar, te conoce bien, te ha visto ponerte nerviosa y... ¡Te está cambiando la cara en este momento!", observaba el presentador de Mediaset.

Adara Molinero y Jorge Javier Vázquez, en 'Supervivientes All Stars' Mediaset España

Vázquez valoró que a Molinero le solía poder "la responsabilidad y el miedo a no defraudar". Segundos más tarde, avisó de que había "llegado el momento de la verdad": "Se te ha cambiado la cara en muy poquito tiempo. Se ha tornado en un rostro de preocupación, pero aquí estamos preparados para lo que sea".

Sin más dilación, la segunda finalista de Supervivientes 2023 se pronunciaba: "Por un lado, he pensado que este puede ser mi último 'reality'". El filólogo no daba crédito: "¿Por qué?". "Porque ya solamente hago cosas grandes, que me apasionen e ilusionen", argumentó Adara.

"Adara, te tengo que hacer oficialmente la pregunta. ¿Decides volver a España hoy mismo o quedarte en Honduras, concursar y saltar esta misma noche del helicóptero?", preguntaba el comunicador badalonés. "Por todas esas personas que me quieren y me apoyan siempre, voy a intentarlo", aceptó Molinero.